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الإليزيه: مقتل جندي فرنسي في عملية لمكافحة الإرهاب في العراق

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 أغسطس 2023, 12:48 مساء
الإليزيه: مقتل جندي فرنسي في عملية لمكافحة الإرهاب في العراق
صورة غير مؤرخة للجندي الفرنسي نيكولا لاتورت الذي قتل في العراق. (حساب رئيس أركان القوات البرية الفرنسية على إكس)
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قتل عنصر في القوات الخاصة الفرنسية، الإثنين، في العراق خلال عملية لمكافحة الإرهاب دعما للجيش العراقي، وفق ما أعلن قصر الإليزيه، الثلاثاء.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «ببالغ الحزن والأسى، علم رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) بمقتل السيرجنت المظلي نيكولا مازييه أمس في العراق، فيما كانت وحدته تدعم وحدة عراقية في عملية لمكافحة الإرهاب»، مضيفة أن أعضاء آخرين في وحدته أصيبوا بجروح.

وزير الجيوش: فرنسا لن تتراجع في مواجهة الإرهاب
وأكد وزير الجيوش سيباستيان ليكورنو، في بيان أن «فرنسا لن تتراجع في مواجهة الإرهاب»، فيما أفاد مصدر أمني عراقي في كركوك، مساء الاثنين، بتعرض عملية مشتركة «لقوات مكافحة الإرهاب العراقية وجنود من القوات الفرنسية المتمركزة في قاعدة K1 بكركوك» لكمين نصبه عناصر من تنظيم «داعش» في صحراء العيث بمحافظة صلاح الدين المتاخمة لمحافظة كركوك.

وأضاف أن جنودا فرنسيين أصيبوا، فضلا عن ثلاثة من أفراد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، مشيرا إلى أن الاشتباكات استمرت «أكثر من خمس ساعات».

600 جندي فرنسي في العراق
وقتل جنديان فرنسيان آخران في العراق في أغسطس، أحدهما في حادث سير والآخر «خلال تمرين عملياتي». وينتشر حوالي 600 جندي فرنسي في المنطقة يعملون في إطار عملية «شامال»، الشق الفرنسي المشارك في التحالف الدولي الذي تأسس في العام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش» في العراق وسورية.

وأكد مسؤول عسكري عراقي في مارس، أن تنظيم «داعش» لديه ما بين 400 إلى 500 مقاتل نشط في العراق. وأوضح تقرير للأمم المتحدة نُشر في يوليو أن «عمليات مكافحة الإرهاب التي قامت بها القوات العراقية تواصل الحد من أنشطة تنظيم داعش الذي حافظ مع ذلك على تمرد منخفض الشدة». وعلى الرغم من ذلك، جرى احتواء عمليات المتطرفين في المناطق الريفية، في حين تراجعت وتيرة الهجمات في المراكز الحضرية، بحسب المصدر نفسه.

وأشار التقرير إلى أن «البنية الرئيسية لتنظيم داعش لا تزال قائمة ويتراوح عدد أفرادها بين 5 و7 آلاف في العراق وسورية، معظمهم من المقاتلين».

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