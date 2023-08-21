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سوريون يحيون الذكرى العاشرة لهجوم كيميائي قتل 1400 شخص في الغوطة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 أغسطس 2023, 04:29 مساء
سوريون يحيون الذكرى العاشرة لهجوم كيميائي قتل 1400 شخص في الغوطة
صورة تتهم الرئيس السوري بشار الأسد بارتكاب هجوم الغوطة الشرقية قرب دمشق في العام 2023 علقت خلال وقفة في ذكرى الهجوم في عفرين. (أ ف ب)
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يحيي سوريون في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، الإثنين، الذكرى العاشرة للهجوم بغاز السارين في الغوطة الشرقية قرب دمشق الذي اتهم النظام بتنفيده وأودى بحياة أكثر من 1400 شخص.

ونظّم أهالي الضحايا وناشطون ومسعفون تجمعات منذ مساء الأحد في مناطق عدة في شمال وشمال غرب سورية لإحياء ذكرى الهجوم الذي ينفي النظام السوري أي تورّط له به، بحسب «فرانس برس». 

في عفرين في شمال سورية، شارك عدد من الناجين ذكرياتهم الأليمة بينما جسّدت مسرحية للأطفال المأساة التي طبعت ذلك اليوم.  وقال محمّد دحلة، وهو أحد الناجين «نقيم هذه الفعالية ليس لنتذكّر نحن المجزرة، فهي تعيش في ذهننا بشكل يومي»، مضيفًا «سنبقى مصرّين على محاسبة بشار الأسد المجرم المسؤول عن المجزرة». وعبّر عن أسفه لتنفيذ النظام السوري «غيرها من المجازر فيما بعد نتيجة تخاذل العالم». 

هجوم بغاز السارين في الغوطة الشرقية
في 21 أغسطس 2013، وقع هجوم بغاز السارين في الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (الغوطة الغربية)، أبرز معاقل الفصائل المعارضة آنذاك قرب العاصمة، واتهم المعارضة النظام السوري بتنفيذه. وجرى التداول على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام والأسابيع اللاحقة بعشرات مقاطع الفيديو لجثث أطفال ونساء ورجال صدمت العالم، وأكدّ ناشطون أن عائلات بكاملها قضت.

في نهاية أغسطس من ذلك العام، أعلنت الولايات المتحدة أنها على «قناعة قوية» بأن النظام مسؤول عن الهجوم الذي أوقع 1429 قتيلًا بينهم 426 طفلًا.  وفي 16 سبتمبر، نشرت الأمم المتحدة تقريرًا لخبرائها الذين حققوا في الهجوم، يتضمن «أدلة واضحة» على استخدام غاز السارين.

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وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما اعتبر في تصريحات في بداية الحرب السورية أن استخدام الأسلحة الكيميائية «خط أحمر». وكان على وشك شنّ ضربات عقابية ضد دمشق، لكنه تراجع. وأبرمت بلاده في سبتمبر من العام ذاته، اتفاقًا مع روسيا حول تفكيك الترسانة الكيميائية السورية. 

«يوم القيامة»
واستعاد المسعف محمّد سليمان، ابن بلدة زملكا في الغوطة، الذي فقد خمسة من أفراد عائلته، تفاصيل يوم الهجوم. وقال«نحو الساعة الثانية والنصف تقريبًا، جاءتنا إشارة عبر الأجهزة اللاسلكية عن وقوع قصف كيميائي في مدينة زملكا، توجهت الى المكان وجدت عددًا كبيرًا من المصابين والشهداء، كأنه يوم القيامة، مشهد لا يوصف».

ويضيف «شمّمت رائحة الموت، قمت بنقل الجثث إلى مركز طبي قريب من منزلي»، مشيرًا إلى أنه كان يلفّ وجهه بوشاح لحماية نفسه من تنشّق الغاز. ويروي أنه بعدما توجّه إلى منزل عائلته، لم يجد أحدًا. في هذه الأثناء، طُلب من جميع السكان إخلاء المنطقة ودخل المسعفون الذين يرتدون ألبسة وقائية فقط. 

 البحث عن العائلة
لكنه واصل مع شقيقه البحث عن عائلته. في مركز طبي قريب من المنزل، «وجدت أبي وسكانًا من الحي وقد وضعت على جثثهم أرقام من دون أسماء، أذكر أن رقم أبي كان 95. وضعت الأسماء على الجثث التي تعرفّت عليها من سكان الحي». وتبيّن لاحقًا أن شقيقه وزوجة شقيقه الآخر مع اثنين من أولادها، قضوا في الهجوم.

وتابع «حفرنا مقبرة جماعية تتسّع لمئات الأشخاص، وقمنا بدفن الجثث قرب بعضها، يفصل بين الواحد والأخرى نحو خمسة سنتيمترات». وقال سليمان «نتمنى من دول العالم إنصافنا.. فهي تستطيع أن تحاسب» المسؤولين عن الهجوم، مضيفًا «نرجو من الله أن يأخذ حقّ الناس الأبرياء».

ورغم تأكيد دمشق تسليمها مخزونها من الأسلحة الكيميائية، تكرّرت بعد ذلك الاتهامات الموجهة إليها بشنّ هجمات كيميائية.

وتشهد سورية منذ العام 2011 نزاعًا داميًا تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دمارًا هائلًا بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين داخل البلاد وخارجها.

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