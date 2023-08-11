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مقتل 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني بضربة تركية شمال العراق

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 أغسطس 2023, 07:56 مساء
مقتل 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني بضربة تركية شمال العراق
قضاء بنجوين في السليمانية بإقليم كردستان العراق، 22 سبتمبر 2022، (ا ف ب)
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أعلنت سلطات إقليم كردستان العراق مقتل ثلاثة من عناصر حزب العمال الكردستاني، اليوم الجمعة، في غارة بطائرة مسيّرة تابعة لـ«الجيش التركي».

وشهدت المنطقة المتمتعة بحكم ذاتي والمتاخمة لتركيا منذ الأحد غارات مكثّفة بطائرات مسيّرة على حزب العمال الكردستاني التركي، نسبتها سلطات الإقليم إلى أنقرة، حسب وكالة «فرانس برس».

ضربات تركية منتظمة
ونادرًا ما يعلق الجيش التركي على ضرباته في العراق، لكنه ينفذ بانتظام عمليات عسكرية برية وجوية ضد المقاتلين الأكراد في شمال البلد المجاور.

وأورد جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق في بيان الجمعة «استهدفت طائرة مسيّرة تابعة للجيش التركي مركبة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني بالقرب من منطقة نالباريز» في قضاء بنجوين بمحافظة السليمانية على الطريق المؤدي للحدود مع إيران.

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