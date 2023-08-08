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الصومال: سقوط عناصر من «الشباب» في عملية عسكرية للجيش

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 أغسطس 2023, 01:09 مساء
الصومال: سقوط عناصر من «الشباب» في عملية عسكرية للجيش
عناصر بحركة الشباب الصومالية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت السلطات الصومالية، الثلاثاء، سقوط عدة عناصر من حركة الشباب في عملية عسكرية للجيش بمحافظة هيران، شمالي العاصمة مقديشو.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية، إن العملية العسكرية أسفرت عن تدمير مرآب كبير تستخدمه الحركة المسلحة لإعداد المتفجرات، بحسب وكالة «رويترز».

تدمير 4 سيارات مفخخة
وذكر نائب وزير الإعلام، عبد الرحمن العدالة، في تصريحات للوكالة، أنه جرى أيضاً تدمير 4 سيارات مفخخة في العملية، التي جرت في منطقة مكيلي التابعة لمدينة بولو بوردي في هيران.

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في مطلع يوليو الماضي، أعلنت قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال، أنها أكملت المرحلة الأولى من خفض قواتها بهدف تسليم مهام الأمن في نهاية المطاف إلى الجيش والشرطة الصوماليين.

وقالت البعثة الانتقالية الإفريقية في الصومال (اتميس) في بيان، إنه جرى تسليم سبع قواعد في الإجمال لقوات الأمن الصومالية، وهو ما أتاح سحب 2000 جندي بحلول الموعد النهائي في 30 يونيو، بحسب وكالة «فرانس برس».

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