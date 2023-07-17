  • Alwasat News
Atwasat

أبو الغيط يستقبل زوجة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 يوليو 2023, 08:21 مساء
أبو الغيط يستقبل زوجة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مع زوجة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، فدوى البرغوثي. القاهرة 17 يوليو 2023. (جامعة الدول العربية)
alwasat radio

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الإثنين، بمقر الأمانة العامة، زوجة الأسير المناضل والقيادي الفلسطيني مروان البرغوثي، فدوى البرغوثي.

وقال الناطق الرسمي بإسم الأمين العام جمال رشدي، إن أبو الغيط حمّل فدوى «تحيةً ودعماً لمروان الصامد في الأسر» منذ 22 عاماً، مؤكداً أن نضاله الطويل وما تعرض له من ظُلم على يد الاحتلال هو وسام شرف على صدر الفلسطينيين جميعاً، ورصيدٌ مُضاف للقضية الفلسطينية على مستوى العالم.

- تدهور صحة القيادي الفلسطيني المضرب عن الطعام مروان البرغوثي

وقال رشدي إن أبو الغيط حرص على الاطمئنان على حالة البرغوثي في محبسه، كما استمع باهتمام لما تقوم به زوجته الفاضلة من جهد في إطار الحملة العالمية للتعريف بقضيته، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من قضية الأسرى الفلسطينيين، وما يُعانيه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

قضية حية في أذهان العالم
وأكد أبو الغيط أن النضال الفلسطيني والصمود الذي يُعبر عنه البرغوثي هو ما يُبقي على القضية حية في أذهان العالم، وما يضرب المثل للأجيال الجديدة في فلسطين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«في التسعين» يناقش 3 قضايا هامة في مسار الكرة الليبية بعد حرب التصريحات بحضور نخبة محللي «Wtv»

«في التسعين» يناقش 3 قضايا هامة في مسار الكرة الليبية بعد حرب التصريحات بحضور ...
«كلينكا»: الكشف المبكر عن سرطان القولون

«كلينكا»: الكشف المبكر عن سرطان القولون
«تحقيقات»: الوضع الصحي في مناطق القبلة

«تحقيقات»: الوضع الصحي في مناطق القبلة
شاهد.. مصارع جنوب أفريقي يقفز من أعلى قفص النزال الحديدي لمصافحة ترامب

شاهد.. مصارع جنوب أفريقي يقفز من أعلى قفص النزال الحديدي لمصافحة ترامب
الصين تسجل حرارة قياسية لمنتصف شهر يوليو

الصين تسجل حرارة قياسية لمنتصف شهر يوليو
كاريكاتير خيري - موجات من الحر الشديد تجتاح العالم

كاريكاتير خيري - موجات من الحر الشديد تجتاح العالم
تكشف تعرضك للتجسس.. تعرف على دلالة الرموز الملونة على شاشة «آيفون»

تكشف تعرضك للتجسس.. تعرف على دلالة الرموز الملونة على شاشة «آيفون»
موجة حر شديدة تجتاح غرب وجنوب الولايات المتحدة

موجة حر شديدة تجتاح غرب وجنوب الولايات المتحدة
شاهد في «وسط الخبر»: هل ينهي الدبيبة مناورات المشري وينفرد بالغرب؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل ينهي الدبيبة مناورات المشري وينفرد بالغرب؟
الشلماني يرد على فيصل بادي بشأن أزمة سداسي التتويج (فيديو)

الشلماني يرد على فيصل بادي بشأن أزمة سداسي التتويج (فيديو)
النصر يفوز على الاتحاد 79 - 76 في رباعي نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة

النصر يفوز على الاتحاد 79 - 76 في رباعي نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة
جين بيركين.. الإنجليزية المفضلة لدى الفرنسيين

جين بيركين.. الإنجليزية المفضلة لدى الفرنسيين
«توثيق تويتر».. هل يشكل سلاحًا لمروجي الأخبار الكاذبة؟

«توثيق تويتر».. هل يشكل سلاحًا لمروجي الأخبار الكاذبة؟
لجنة المسابقات تعتمد رسميا نتائج الجولة الخامسة من سداسي التتويج وتعاقب الاتحاد والأهلي بنغازي

لجنة المسابقات تعتمد رسميا نتائج الجولة الخامسة من سداسي التتويج وتعاقب الاتحاد ...
السلطات الليبية تنقذ مهاجرين في الصحراء طردتهم تونس

السلطات الليبية تنقذ مهاجرين في الصحراء طردتهم تونس
ألكاراس يثأر من ديوكوفيتش ويفوز ببطولة ويمبلدون للتنس

ألكاراس يثأر من ديوكوفيتش ويفوز ببطولة ويمبلدون للتنس
شاهد: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في كوريا الجنوبية إلى 37 قتيلا

شاهد: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في كوريا الجنوبية إلى 37 قتيلا
«جشع» مانشستر يونايتد يغضب الجماهير

«جشع» مانشستر يونايتد يغضب الجماهير
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأردن: السجن لـ5 مسؤولين بقضية انفجار غاز الكلور في العقبة
الأردن: السجن لـ5 مسؤولين بقضية انفجار غاز الكلور في العقبة
تونس توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي حول «الشراكة الاستراتيجية والشاملة»
تونس توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي حول «الشراكة ...
رئيس كينيا: «إيغاد» ومنبر جدة يجب أن يعملا معًا لإنهاء القتال بالسودان
رئيس كينيا: «إيغاد» ومنبر جدة يجب أن يعملا معًا لإنهاء القتال ...
وزير الجيوش الفرنسي يزور قطر والعراق
وزير الجيوش الفرنسي يزور قطر والعراق
وزيرا خارجية مصر والنرويج يبحثان تطورات الأوضاع في السودان وفلسطين
وزيرا خارجية مصر والنرويج يبحثان تطورات الأوضاع في السودان ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقتل جندي إسرائيلي خلال العدوان على جنين
مقتل جندي إسرائيلي خلال العدوان على جنين...
مساعدة وزيرة الخارجية الأميركي تشارك في اجتماعات أديس أبابا بشأن السودان
مساعدة وزيرة الخارجية الأميركي تشارك في اجتماعات أديس أبابا ......
القبائل العربية.. هل تغير موازين حرب السودان؟
القبائل العربية.. هل تغير موازين حرب السودان؟...
نحو 3000 فلسطيني غادروا مخيم جنين إثر العدوان الإسرائيلي
نحو 3000 فلسطيني غادروا مخيم جنين إثر العدوان الإسرائيلي...
اجتماع القاهرة غدا.. هل يطفئ نار الحرب في السودان؟
اجتماع القاهرة غدا.. هل يطفئ نار الحرب في السودان؟...
المزيد
أبو الغيط يستقبل زوجة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي
أبو الغيط يستقبل زوجة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي...
8 قتلى في انهيار مبنى سكني بالقاهرة
8 قتلى في انهيار مبنى سكني بالقاهرة...
الاتحاد الأوروبي يسعى لشراكة مع مصر والمغرب مماثلة لاتفاقه مع تونس بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية
الاتحاد الأوروبي يسعى لشراكة مع مصر والمغرب مماثلة لاتفاقه ......
وزيرا خارجية مصر والنرويج يبحثان تطورات الأوضاع في السودان وفلسطين
وزيرا خارجية مصر والنرويج يبحثان تطورات الأوضاع في السودان ......
وزير الجيوش الفرنسي يزور قطر والعراق
وزير الجيوش الفرنسي يزور قطر والعراق...
المزيد