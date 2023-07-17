أبو الغيط يستقبل زوجة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الإثنين، بمقر الأمانة العامة، زوجة الأسير المناضل والقيادي الفلسطيني مروان البرغوثي، فدوى البرغوثي.

وقال الناطق الرسمي بإسم الأمين العام جمال رشدي، إن أبو الغيط حمّل فدوى «تحيةً ودعماً لمروان الصامد في الأسر» منذ 22 عاماً، مؤكداً أن نضاله الطويل وما تعرض له من ظُلم على يد الاحتلال هو وسام شرف على صدر الفلسطينيين جميعاً، ورصيدٌ مُضاف للقضية الفلسطينية على مستوى العالم.

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وقال رشدي إن أبو الغيط حرص على الاطمئنان على حالة البرغوثي في محبسه، كما استمع باهتمام لما تقوم به زوجته الفاضلة من جهد في إطار الحملة العالمية للتعريف بقضيته، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من قضية الأسرى الفلسطينيين، وما يُعانيه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.