«إيغاد» تسعى لقمة هدفها نشر قوة إقليمية بالسودان

القاهرة - بوابة الوسط

دعا تكتل «إيغاد»، اليوم الإثنين، إلى عقد قمة إقليمية لبحث نشر قوات في السودان لحماية المدنيين، بعد نحو ثلاثة أشهر من العنف بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وامتد القتال الذي اندلع في 15 أبريل في العاصمة السودانية الخرطوم إلى أجزاء أخرى من البلاد وتسبب في نزوح أكثر من 2.9 مليون شخص من ديارهم، بحسب «رويترز».

واجتمعت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا «إيغاد» المكونة من ثماني دول في منطقة القرن الأفريقي وما حولها، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لإطلاق عملية سلام لحل الصراع في السودان.

قمة «القوة الاحتياطية لشرق أفريقيا»

لكن المبادرة واجهت انتكاسة، حيث لم يحضر وفد من الجيش السوداني في اليوم الأول من الاجتماعات، بعد رفضه أن يترأس الرئيس الكيني للجنة تيسير المحادثات.

- الأمم المتحدة تحذر: السودان على «حافة حرب أهلية شاملة»

- مصر تستضيف قمة لدول جوار السودان الخميس لبحث سبل إنهاء الصراع

وقالت «إيغاد» في بيان إنها وافقت على طلب عقد قمة لهيئة إقليمية أخرى وهي «القوة الاحتياطية لشرق أفريقيا» المكونة من 10 أعضاء «للنظر في نشر محتمل لقوة شرق أفريقية لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية».

والسودان عضو في الهيئتين، وكذلك إثيوبيا وكينيا والصومال وأوغندا. وعبرت «إيغاد» عن أسفها لغياب وفد الجيش السوداني وقالت إنه أكد حضوره في وقت سابق.