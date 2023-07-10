  • Alwasat News
Atwasat

«إيغاد» تسعى لقمة هدفها نشر قوة إقليمية بالسودان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 يوليو 2023, 06:24 مساء
«إيغاد» تسعى لقمة هدفها نشر قوة إقليمية بالسودان
دبابة تابعة للجيش السوداني في وسط الخرطوم. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

دعا تكتل «إيغاد»، اليوم الإثنين، إلى عقد قمة إقليمية لبحث نشر قوات في السودان لحماية المدنيين، بعد نحو ثلاثة أشهر من العنف بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وامتد القتال الذي اندلع في 15 أبريل في العاصمة السودانية الخرطوم إلى أجزاء أخرى من البلاد وتسبب في نزوح أكثر من 2.9 مليون شخص من ديارهم، بحسب «رويترز».

واجتمعت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا «إيغاد» المكونة من ثماني دول في منطقة القرن الأفريقي وما حولها، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لإطلاق عملية سلام لحل الصراع في السودان.

 قمة «القوة الاحتياطية لشرق أفريقيا» 
لكن المبادرة واجهت انتكاسة، حيث لم يحضر وفد من الجيش السوداني في اليوم الأول من الاجتماعات، بعد رفضه أن يترأس الرئيس الكيني للجنة تيسير المحادثات.

-  الأمم المتحدة تحذر: السودان على «حافة حرب أهلية شاملة»
-  مصر تستضيف قمة لدول جوار السودان الخميس لبحث سبل إنهاء الصراع

وقالت «إيغاد» في بيان إنها وافقت على طلب عقد قمة لهيئة إقليمية أخرى وهي «القوة الاحتياطية لشرق أفريقيا» المكونة من 10 أعضاء «للنظر في نشر محتمل لقوة شرق أفريقية لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية».

والسودان عضو في الهيئتين، وكذلك إثيوبيا وكينيا والصومال وأوغندا. وعبرت «إيغاد» عن أسفها لغياب وفد الجيش السوداني وقالت إنه أكد حضوره في وقت سابق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - غضب شعبي واحتجاجات ضد عنف الشرطة في فرنسا

كاريكاتير حليم - غضب شعبي واحتجاجات ضد عنف الشرطة في فرنسا
شاهد عبر «Wtv».. هدف عالمي للأهلي بنغازي وآخر للهلال في الجولة الرابعة من «دورينا»

شاهد عبر «Wtv».. هدف عالمي للأهلي بنغازي وآخر للهلال في الجولة الرابعة من ...
شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس جرايا لـ«Wtv»: مصيرنا بأيدينا.. نحن الأفضل على الإطلاق.. ونعتذر للجماهير

شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس جرايا لـ«Wtv»: مصيرنا بأيدينا.. نحن الأفضل على ...
إردوغان يشترط انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي للموافقة على ضم السويد لـ«الناتو»

إردوغان يشترط انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي للموافقة على ضم السويد لـ«الناتو»
في أوكرانيا.. إزالة حطام الحرب على وقع الموسيقى الإلكترونية

في أوكرانيا.. إزالة حطام الحرب على وقع الموسيقى الإلكترونية
خطوات بسيطة لإصلاح خدوش الأخشاب في المنزل

خطوات بسيطة لإصلاح خدوش الأخشاب في المنزل
احذر.. تطبيقات خبيثة على متجر «غوغل» تسرق البيانات البنكية

احذر.. تطبيقات خبيثة على متجر «غوغل» تسرق البيانات البنكية
7 خطوات للحفاظ على بطارية السيارة صيفا

7 خطوات للحفاظ على بطارية السيارة صيفا
شاهد.. أمطار وفيضانات تضرب ولاية نيويورك الأميركية والسلطات تعلن حالة طوارئ

شاهد.. أمطار وفيضانات تضرب ولاية نيويورك الأميركية والسلطات تعلن حالة طوارئ
«الداخلية»: تسليم سيارات لدعم مديريات أمن مناطق الجبل الغربي (صور)

«الداخلية»: تسليم سيارات لدعم مديريات أمن مناطق الجبل الغربي (صور)
شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الرابعة من سداسي التتويج

شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الرابعة من سداسي التتويج
شاهد الأهداف.. فوز الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي بسداسي التتويج يؤجل حسم لقب الدوري الليبي

شاهد الأهداف.. فوز الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي بسداسي التتويج يؤجل حسم لقب ...
«الوسط» تنشرها على حلقات.. ماذا قدمت الموسوعة الليبية الميسرة للبوصيري عبدالله؟

«الوسط» تنشرها على حلقات.. ماذا قدمت الموسوعة الليبية الميسرة للبوصيري عبدالله؟
لاغارد: النساء مصدر «إثراء» للاقتصاد وآمل توظيف مزيد من الخبيرات في المجال

لاغارد: النساء مصدر «إثراء» للاقتصاد وآمل توظيف مزيد من الخبيرات في المجال
انتهت قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي بنغازي والهلال في دور سداسي التتويج

انتهت قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي بنغازي والهلال في دور سداسي التتويج
انتهت عبر قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم في دور سداسي التتويج

انتهت عبر قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم في دور سداسي ...
كاركاتير خيري - عقيلة صالح وخالد المشري

كاركاتير خيري - عقيلة صالح وخالد المشري
شاهد.. سلة الأهلي بنغازي تنتصر على الأهلي طرابلس في رباعي التتويج

شاهد.. سلة الأهلي بنغازي تنتصر على الأهلي طرابلس في رباعي التتويج
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأمن الأردني يقتل 3 «مطلوبين بقضايا إرهابية» في جنوب شرق المملكة
الأمن الأردني يقتل 3 «مطلوبين بقضايا إرهابية» في جنوب شرق المملكة
مصر تستضيف قمة لدول جوار السودان الخميس لبحث سبل إنهاء الصراع
مصر تستضيف قمة لدول جوار السودان الخميس لبحث سبل إنهاء الصراع
الأمم المتحدة تحذر: السودان على «حافة حرب أهلية شاملة»
الأمم المتحدة تحذر: السودان على «حافة حرب أهلية شاملة»
الاحتلال يغتال فلسطينيا في الضفة الغربية
الاحتلال يغتال فلسطينيا في الضفة الغربية
الإمارات تحبس رجلاً احتياطياً لنشره فيديو يسخر فيه من المواطنين الأثرياء
الإمارات تحبس رجلاً احتياطياً لنشره فيديو يسخر فيه من المواطنين ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
محافظ الإسكندرية يكشف سبب انهيار مبنى من 13 طابقا بحي المنتزه
محافظ الإسكندرية يكشف سبب انهيار مبنى من 13 طابقا بحي ......
مقتل جندي إسرائيلي خلال العدوان على جنين
مقتل جندي إسرائيلي خلال العدوان على جنين...
القبائل العربية.. هل تغير موازين حرب السودان؟
القبائل العربية.. هل تغير موازين حرب السودان؟...
مساعدة وزيرة الخارجية الأميركي تشارك في اجتماعات أديس أبابا بشأن السودان
مساعدة وزيرة الخارجية الأميركي تشارك في اجتماعات أديس أبابا ......
نحو 3000 فلسطيني غادروا مخيم جنين إثر العدوان الإسرائيلي
نحو 3000 فلسطيني غادروا مخيم جنين إثر العدوان الإسرائيلي...
المزيد
«إيغاد» تسعى لقمة هدفها نشر قوة إقليمية بالسودان
«إيغاد» تسعى لقمة هدفها نشر قوة إقليمية بالسودان...
منظمة حقوقية تونسية تطالب الحكومة مساعدة مهاجرين مطرودين بشكل عاجل
منظمة حقوقية تونسية تطالب الحكومة مساعدة مهاجرين مطرودين ......
مجلس الأمن يواصل المفاوضات لتمديد آلية نقل المساعدات لسورية عبر الحدود
مجلس الأمن يواصل المفاوضات لتمديد آلية نقل المساعدات لسورية ......
الإمارات تحبس رجلاً احتياطياً لنشره فيديو يسخر فيه من المواطنين الأثرياء
الإمارات تحبس رجلاً احتياطياً لنشره فيديو يسخر فيه من ......
الاحتلال يغتال فلسطينيا في الضفة الغربية
الاحتلال يغتال فلسطينيا في الضفة الغربية...
المزيد