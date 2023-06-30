تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني حتى 10 يوليو

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت سلطة الطيران المدني السودانية بيانا اليوم الجمعة أعلنت فيه تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني حتى العاشر من يوليو تموز، أمام الحركة الجوية باستثناء الرحلات ذات الأغراض الإنسانية، وفق وكالة رويترز.

وأُغلق المجال الجوي السوداني أمام حركة الطائرات بعد اندلاع صراع عسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في منتصف أبريل.