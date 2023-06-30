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تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني حتى 10 يوليو

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 يونيو 2023, 11:36 مساء
تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني حتى 10 يوليو
مطار الخرطوم الدولي. (أرشيفية: الإنترنت)
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 أصدرت سلطة الطيران المدني السودانية بيانا اليوم الجمعة أعلنت فيه تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني حتى العاشر من يوليو تموز، أمام الحركة الجوية باستثناء الرحلات ذات الأغراض الإنسانية، وفق وكالة رويترز.

وأُغلق المجال الجوي السوداني أمام حركة الطائرات بعد اندلاع صراع عسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في منتصف أبريل.

نازحون في السودان
وعلاوة على إغلاق المجال الجوي، فرَّ أكثر من 2.6 مليون شخص من منازلهم، ونزح أكثر من 2.1 مليون شخص داخلياً منذ بدء القتال في أبريل الماضي، بمن فيهم 1.4 مليون شخص فروا من العاصمة الخرطوم. ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، كما عبَّر أكثر من 560 ألف شخص الحدود إلى البلدان المجاورة، معظمهم إلى مصر وتشاد وجنوب السودان، وفقاً للموقع الرسمي للأمم المتحد

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