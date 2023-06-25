  • Alwasat News
Atwasat

منتدى مغاربي حقوقي يدين سياسة الهجرة الأوروبية في ذكرى مأساة مليلية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 يونيو 2023, 08:34 مساء
منتدى مغاربي حقوقي يدين سياسة الهجرة الأوروبية في ذكرى مأساة مليلية
الحدود التي تفصل المغرب (يمين) عن الجيب الإسباني مليلية (يسار)، بالقرب من الناظور . (أ ف ب)
alwasat radio

ندد نشطاء حقوقيون مغاربيون بسياسة الهجرة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي خلال منتدى في المغرب عقد بمناسبة مرور عام على مصرع مهاجرين أثناء محاولتهم اقتحام جيب مليلية الإسباني عبر بلدة الناظور المغربية.

وأعرب المشاركون في «المنتدى الاجتماعي المغاربي للهجرة» الذي عُقِد في الناظور بشمال المغرب عن «رفض كل الضغوطات الممارسة من الدول الأوروبية لتفويض مسؤولية حماية حدودها الأوروبية للدول المغاربية»، بحسب «فرانس برس».

كما أعرب المنتدى عن رفضه لسياسات هذه الدول «حول الترحيل الجماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء»، كما دان المشاركون في المنتدى «المقاربة الأمنية المؤدية لإهدار أرواح المهاجرين وطالبي اللجوء» و«عنصرية الدولة المعبر عنها في المنطقة الأورو-مغاربية».

 تشكيل لجان مستقلة 
ودعا النشطاء إلى تشكيل لجان مستقلة «للتحقيق في كل المآسي التي عرفتها المنطقة المغاربية»، لا سيما في المغرب وتونس. وفي 24 يونيو 2022، حاول نحو ألفي مهاجر غير نظامي، معظمهم من السودان، دخول مليلية عن طريق اقتحام السياج العالي الذي يفصل هذا الجيب الإسباني عن المغرب.

-  وفاة 5 مهاجرين خلال محاولتهم اقتحام سياج جيب مليلة من المغرب
-  أكثر من 400 مهاجر يحاولون الدخول إلى جيب مليلة من المغرب

ووفقًا للرباط، قُتل 23 مهاجرًا في ذلك اليوم، في أعلى حصيلة تُسجَّل خلال هذا النوع من المحاولات لاقتحام هذا الجيب وجيب سبتة المجاور اللذين يشكلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارّة الإفريقيّة.

27 وفاة وعشرات المفقودين
لكنّ «المنتدى الاجتماعي المغاربي للهجرة» تحدث عن «27 وفاة، وعشرات المفقودين والمئات من الجرحى»، فيما قالت منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 37 والمفقودين 76. وجدّد المنتدى المغاربي «رفضه للميثاق الأوروبي الجديد حول الهجرة وكلّ السياسات التي تحدّ الحقّ في التنقّل».

وتوصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بداية يونيو في ختام مفاوضات شاقة إلى اتفاق بشأن إصلاح نظام اللجوء في التكتل. ودعا المشاركون في المنتدى إلى «ميثاق عبر-قاري للتضامن مع المهاجرين وطالبي اللجوء».

وشارك في المنتدى المنتمي إلى حركة العولمة البديلة نشطاء حقوقيون من شمال أفريقيا ومهاجرون من دول جنوب الصحراء ومنظمات غير حكومية دولية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لأول مرة في مصر: إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز ضد المرأة

لأول مرة في مصر: إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز ضد المرأة
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي بالدور السداسي

انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي بالدور السداسي
«تجارب أدبية» تحتفي بالكاتب عمر الككلي في الإسكندرية

«تجارب أدبية» تحتفي بالكاتب عمر الككلي في الإسكندرية
شاهد التغطية الخاصة: رباعي محللي قناة الوسط (WTV) في بداية انطلاق دوري «التتويج السداسي»

شاهد التغطية الخاصة: رباعي محللي قناة الوسط (WTV) في بداية انطلاق دوري «التتويج ...
الكاديكي وأيوب وسراج في استديوهات تعليق «Wtv» لضربة بداية سداسي «دورينا» (صور)

الكاديكي وأيوب وسراج في استديوهات تعليق «Wtv» لضربة بداية سداسي «دورينا» (صور)
«إنستغرام» يطرح خاصية جديدة لمنافسة «تيك توك»

«إنستغرام» يطرح خاصية جديدة لمنافسة «تيك توك»
مواعيد الجولة الأولى لدوري التتويج السداسي بـ«دورينا» عبر قناة الوسط «Wtv»

مواعيد الجولة الأولى لدوري التتويج السداسي بـ«دورينا» عبر قناة الوسط «Wtv»
كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر

كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر
قناة الوسط «Wtv» في قلب حدث انطلاق دوري التتويج السداسي.. اليوم

قناة الوسط «Wtv» في قلب حدث انطلاق دوري التتويج السداسي.. اليوم
حكم سنغالي وليبي وصربي في افتتاح دوري التتويج السداسي.. الأحد

حكم سنغالي وليبي وصربي في افتتاح دوري التتويج السداسي.. الأحد
دراسة تكشف: الأزمات القلبية أكثر شيوعاً في هذا اليوم من الأسبوع

دراسة تكشف: الأزمات القلبية أكثر شيوعاً في هذا اليوم من الأسبوع
مديرية أمن بنغازي تبدأ توزيع الأضاحي على أسر الشهداء

مديرية أمن بنغازي تبدأ توزيع الأضاحي على أسر الشهداء
نهاية خاطفة لـ«أخطر» أزمة أمنية في روسيا»

نهاية خاطفة لـ«أخطر» أزمة أمنية في روسيا»
منتخب كرة اليد الشاطئية يفوز على مالي بدورة الألعاب الأفريقية

منتخب كرة اليد الشاطئية يفوز على مالي بدورة الألعاب الأفريقية
شاهد: سعد الفلاح يفوز على الفرنسي جيرارد بالضربة القاضية الفنية ضمن بطولة «IBO»

شاهد: سعد الفلاح يفوز على الفرنسي جيرارد بالضربة القاضية الفنية ضمن بطولة «IBO»
(صور).. الجودو الليبي يحرز البرونز في بطولة أفريقيا

(صور).. الجودو الليبي يحرز البرونز في بطولة أفريقيا
هل تودع ألمانيا سنوات الرخاء الاقتصادي؟

هل تودع ألمانيا سنوات الرخاء الاقتصادي؟
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل النزال المرتقب بين الليبي سعد الفلاح والفرنسي جيرارد

انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل النزال المرتقب بين الليبي سعد الفلاح والفرنسي ...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
رئيس وزراء الهند يصل مصر والسيسي يستقبله في الاتحادية
رئيس وزراء الهند يصل مصر والسيسي يستقبله في الاتحادية
المرصد السوري: 11 قتيلا في غارات روسية على جسر الشغور
المرصد السوري: 11 قتيلا في غارات روسية على جسر الشغور
ملك الأردن يدعو إلى «خفض التصعيد» في الأراضي الفلسطينية والعمل على حل الدولتين
ملك الأردن يدعو إلى «خفض التصعيد» في الأراضي الفلسطينية والعمل ...
السودان: اتساع المعارك في دارفور وسط فرار المدنيين من الإقليم
السودان: اتساع المعارك في دارفور وسط فرار المدنيين من الإقليم
الخرطوم ترحب بالإدانة الأممية لانتهاكات «الدعم السريع» في غرب دارفور
الخرطوم ترحب بالإدانة الأممية لانتهاكات «الدعم السريع» في غرب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالصور.. رفع كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار استعدادًا لموسم الحج
بالصور.. رفع كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار استعدادًا لموسم ......
صور المجند المصري منفذ عملية السبت تنتشر في وسائط التواصل الاجتماعي
صور المجند المصري منفذ عملية السبت تنتشر في وسائط التواصل ......
الاتحاد الأوروبي يعرض على تونس مليار يورو لتعزيز الشراكة
الاتحاد الأوروبي يعرض على تونس مليار يورو لتعزيز الشراكة...
البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الـ12
البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الـ12...
حميدتي: «فاغنر» أحضرها البشير وتربطها علاقة وثيقة بالجيش السوداني
حميدتي: «فاغنر» أحضرها البشير وتربطها علاقة وثيقة بالجيش ......
المزيد
مئات التونسيين في صفاقس يحتجون على تزايد المهاجرين غير النظاميين
مئات التونسيين في صفاقس يحتجون على تزايد المهاجرين غير ......
منتدى مغاربي حقوقي يدين سياسة الهجرة الأوروبية في ذكرى مأساة مليلية
منتدى مغاربي حقوقي يدين سياسة الهجرة الأوروبية في ذكرى مأساة......
«الدعم السريع» تعلن السيطرة على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي السودانية
«الدعم السريع» تعلن السيطرة على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي......
الخرطوم ترحب بالإدانة الأممية لانتهاكات «الدعم السريع» في غرب دارفور
الخرطوم ترحب بالإدانة الأممية لانتهاكات «الدعم السريع» في ......
السودان: اتساع المعارك في دارفور وسط فرار المدنيين من الإقليم
السودان: اتساع المعارك في دارفور وسط فرار المدنيين من ......
المزيد