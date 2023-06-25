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ملك الأردن يدعو إلى «خفض التصعيد» في الأراضي الفلسطينية والعمل على حل الدولتين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 يونيو 2023, 05:25 مساء
ملك الأردن يدعو إلى «خفض التصعيد» في الأراضي الفلسطينية والعمل على حل الدولتين
القدس عاصمة فلسطين. (الإنترنت)
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دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأحد خلال استقباله في عمّان مسؤولة أميركية إلى «خفض التصعيد» في الأراضي الفلسطينية، بحسب ما أفاد الديوان الملكي.

وقال الديوان الملكي، إن الملك عبدلله، وخلال استقباله في قصر الحسينية مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا أ. ليف، أكد على «أهمية تكثيف جهود الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية». كما شدد الملك، وفق البيان، على ضرورة «إيقاف أية إجراءات أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام»، بحسب «فرانس برس».

ويشهد شمال الضفة الغربية منذ الإثنين تصعيدًا أسفر عن سقوط نحو عشرين قتيلاً، غالبيتهم فلسطينيون، في عمليات توغُّل إسرائيلية وهجمات شنها فلسطينيون وأخرى نفذها مستوطنون إسرائيليون، ما يرفع إلى أكثر من مئتين عدد قتلى أعمال هجمات والمواجهات والعمليات العسكرية منذ مطلع يناير.

 العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل
كما جدد الملك عبدالله الثاني تأكيده «ضرورة العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».

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وبحسب البيان «تطرق اللقاء إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمساعي المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة».

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك حذر الجمعة من أن الوضع في الضفة الغربية «قد يخرج عن السيطرة». وقال تورك في بيان إن «عمليات القتل الأخيرة وأعمال العنف وكذلك الخطاب الناري لا تؤدي سوى إلى دفع الإسرائيليين والفلسطينيين أعمق في الهاوية».

ارتفاع حصيلة القتلى جراء أعمال العنف
وارتفعت حصيلة القتلى جراء أعمال العنف منذ مطلع السنة إلى ما لا يقل عن 174 فلسطينيًا و25 إسرائيليًا وأوكرانية وإيطالي، وفق تعداد وضعته «فرانس برس» استنادا إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين بينهم قصُّر من الجانب الفلسطيني. أما في الجانب الإسرائيلي فغالبية القتلى مدنيون، وبينهم قصُّر وثلاثة من عرب إسرائيل.

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