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«الانتهاكات الإسرائيلية» ترجئ «قمة النقب» في المغرب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 يونيو 2023, 08:36 مساء
«الانتهاكات الإسرائيلية» ترجئ «قمة النقب» في المغرب
بوريطة خلال جلسة استماع للحكومة المغربية أمام البرلمان، 29 مايو 2023، (الإنترنت)
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أعلنت المغرب، اليوم الجمعة، أن الدورة الثانية لقمة النقب التي تجمع بين إسرائيل ودول عربية طبّعت علاقاتها مع إسرائيل والولايات المتحدة، والتي كان مقرر أن يستضيفها المغرب هذا الصيف، أُرجئت إلى الخريف بسبب الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال مؤتمر صحفي بالرباط إن المغرب كان قد اقترح استضافة القمة و«كانت محاولات لعقدها خلال الصيف»، وفق وكالة فرانس برس. استضافت إسرائيل الدورة الأولى من هذه القمة العام الماضي، وقد شارك فيها وزراء خارجية كل من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والمغرب والإمارات والبحرين.

لكن بوريطة أوضح أن «هناك سياقاً سياسياً من شأنه ألا يتيح لهذا الاجتماع أن يثمر النتائج المرجوة». وأضاف «نعتقد أنه يمكن (للاجتماع) أن يلتئم خلال الدخول المقبل في المغرب، ونأمل أن يكون السياق ملائماً لانعقاده».

تجدد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية
ويتزامن هذا الإعلان مع تجدد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة حيث ارتقى شهداء فلسطينيون، فضلاً عن إعلان الحكومة الإسرائيلة إجراءات لتسريع البناء في مستوطنات بالضفة. وقال بوريطة إن «المغرب يستنكر الهجوم الإسرائيلي الأخير على مدينة جنين»، وإن المملكة «تعبّ عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق»، و«تتابع بانشغال كبير التطورات المقلقة التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة».

وشدد الوزير المغربي على أن المملكة «ترفض القرار الحكومي الإسرائيلي الأخير بتوسيع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية»، و«القرارات الصادرة عن متطرفين من الجانبين، وخصوصاً الجانب الإسرائيلي». وتعمل الرباط وتل أبيب على تمتين علاقاتهما منذ استئنافها أواخر العام 2020 من خلال اتفاق ثلاثي، تضمن أيضاً اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

واستقبل المغرب مؤخراً ثلاثة وزراء إسرائيليين في زيارات رسمية متفرقة، فضلاً عن رئيس الكنيست ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي. كما يعمل البلدان على تعزيز تعاونهما العسكري في سياق إقليمي متوتر. لكن المملكة تسعى أيضاً إلى الموازنة بين علاقاتها مع إسرائيل والتزامها إزاء القضية الفلسطينية.

وأعاد بوريطة الجمعة التأكيد على موقف المغرب الداعم لحل الدولتين. وأتى تصريح بوريطة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السويسري إغناسيو كاسيس الذي يزور المغرب.

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