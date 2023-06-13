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مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 يونيو 2023, 07:48 مساء
مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
فلسطينيون يحاولون إخماد النيران التي اشتعلت في مركبة خلال مواجهات شهدها مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة مع الجيش الإسرائيلي الذي داهم المخيم في 13 يونيو 2023 (أ ف ب)
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قُتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أعلن الجيش أن خمسة إسرائيليين أصيبوا في حوادث إطلاق نار منفصلة قرب جنين، بينهم أربعة جنود.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية «استشهاد الشاب فارس عبدالمنعم محمد حشاش (19 عامًا) برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على مخيم بلاطة بنابلس»، لافتة إلى أن الشاب أصيب بالرصاص في الصدر والبطن والأطراف السفلية، وفق وكالة «فرانس برس».

الجيش الإسرائيلي يداهم مخيم بلاطة
وكانت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي داهمت مخيم بلاطة وحاصرت منزلًا، وفق ما قال شهود عيان من داخل المخيم لـ«فرانس برس»، وتحدثوا بدورهم عن اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بداخله. وأظهرت صور الوكالة اندلاع النيران في منزل ومركبة في المخيم بسبب إطلاق الجيش قذائف أنيرجا.

من جهتها، أكدت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن الإسرائيليين الخمسة أصيبوا بجروح متوسطة في حادث إطلاق نار قرب بلدة يعبد، مشيرة إلى إجلاء ثلاثة منهم إلى مستشفى هيلل يافيه في مدينة الخضيرة بسيارات إسعاف العناية المركزة، فيما نقلت الإصابة الرابعة بمروحية إلى مستشفى رامبام في مدينة حيفا، أما الإصابة الخامسة فيجري التعامل معها في مستشفى شيبا قرب تل أبيب.

وفي بيان لاحق، قال الجيش الإسرائيلي إن «أربعة جنود أصيبوا بجروح خلال تبادل لإطلاق النار بعد مطاردتهم لسيارة تضم (إرهابيين) بالقرب من نقطة تفتيش الريحان» قرب يعبد. ونوّه الجيش إلى شروعه بعملية مطاردة.

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من جانبها، نعت حركة حماس «الشهيد البطل فارس عبدالمنعم حشاش». وقالت الحركة في بيان «إن الهجمة الصهيونية الشرسة على المقاومين في الضفة الغربية .. لن تؤدي إلا لمزيد من الصمود والثبات، وسيخرج المقاومون من كل حدب وصوب».

وأضافت «نبارك عملية المقاومة ضد المستوطنين وجنود الاحتلال في حاجز الريحانة الصهيوني قرب جنين».

مقتل 158 فلسطينيا منذ يناير الماضي
منذ بداية يناير، قُتل ما لا يقل عن 158 فلسطينيا و20 إسرائيليا وأوكرانية وإيطالي في مواجهات وعمليات عسكرية وهجمات، حسب حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

وغالبا ما ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات مداهمة يقول إنها «استباقية ووقائية» لمدن وقرى وبلدات فلسطينية بغرض اعتقال مطلوبين لديه وعادة ما يتخلل هذه المداهمات مواجهات مع السكان الفلسطينيين.

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