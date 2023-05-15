شاهد بالصور: آلاف الفلسطينيين يحيون الذكرى الـ75 للنكبة في رام الله ويتمسكون بحق العودة

القاهرة - بوابة الوسط

أحيا آلاف الفلسطينيين في رام الله الإثنين الذكرى الـ75 للنكبة، في تظاهرة تحولت مهرجانًا وعبّروا خلالها عن تمسكهم بأرضهم وحقّهم في العودة.

وحمل آلاف المتظاهرين الذين وفدوا من كافة أنحاء الضفة الغربية المحتلة أعلامًا فلسطينية وراياتٍ سوداء كُتب عليها «العودة» بالعربية والإنجليزية ورُسم عليها مفتاح قديم. وارتدى كثيرون منهم سترات سوداء كُتب عليها «النكبة اصل الرواية والعودة حق». واختتمت التظاهرة بإقامة مهرجان مركزي وسط مدينة رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية، بحسب «فرانس برس».

ارتدى الستيني خيري حنون ( 64 عامًا) الذي قدم من مدينة طولكرم الزي الفلسطيني التقليدي القديم، وحمل حقيبة قديمة جدًا ومعولًا وضع عليه ملابسه في محاكاة لمشهد الفلسطينيين الذين هجروا بيوتهم وقراهم عام 1948. كما حُمل مفتاح منزل قديم أشبه بالمفاتيح التي كانت تستخدم في الأربعينات.

الصغار ساروا على طريق أجدادهم

وقال حنون «جئنا لنقول للاحتلال إنه هكذا أُخرج أباؤنا وأجدادُنا بلباسهم وهويتهم التي ورثناها. أرادوهم أن ينسوا ديارهم، لقد قتلوا الكبار لينسى الصغار، لكن الصغار ساروا على طريق أجدادهم وعلى العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالعودة لأرضهم». وطلبت السلطة الفلسطينية من جميع العاملين في القطاع العام في منتصف اليوم المشاركة في الفعاليات.

وبحسب أرقام الأمم المتحدة فإن 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني يتوزعون اليوم بين الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والأردن ولبنان وسورية، قلة منهم لا تزال على قيد الحياة من أصل 760 ألف فلسطيني هجروا أو فرّوا من منازلهم خلال حرب 1948 والتي اندلعت إثر إعلان قيام دولة الاحتلال إسرائيل.

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ووثّق الباحث الأكاديمي الفلسطيني وليد الخالدي تدمير أو تهجير أكثر من 400 قرية، بينما أحصت منظمة زوخروت (ذاكرات) الإسرائيلية أكثر من 600 بلدة واجهت هذا المصير. وشارك في المهرجان فلسطينيون ممن بقوا في أرضهم داخل دولة إسرائيل، وتحدث محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا التي تمثلهم.

شهود على هوية الوطن ومسميات المكان

وقال بركة «من أكبر الأخطاء التي ارتكبتها الحركة الصهيونية، كما اعترفوا هم، هو بقاء ما بين 150 و160 ألف فلسطيني في الداخل بعد نكبة شعبنا». وأضاف «نحن اليوم قرابة مليونين. لسنا أرقامًا، وإنما شهود على هوية الوطن ومسميات المكان الذي حاولت إسرائيل اغتياله».

وشارك أمجد البالغ من العمر ( 37 عامًا) والذي يتحدّر من إحدى القرى المجاورة لمدينة بئر سبع مع عائلته في التظاهرة. وضع الكوفية وحمل ابنته الصغيرة على كتفيه وهي تحمل العلم الفلسطيني، فيما سارت إلى جانبه زوجته وهي ترتدي الثوب الفلسطيني التقليدي.

وقال أمجد «هذا التاريخ بالنسبة إلينا لا يُنسى أبدًا، فهو تاريخ تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. نشارك في هذه الذكرى ونتذكر كيف رحل أجدادنا وننقلها لأولادنا كي نرسخ الرواية والتاريخ في عقولهم».

وأشار إلى أنه كلما أتيحت له فرصة الدخول إلى إسرائيل يزور موقع قريته التي «هجر أهلنا منها». وسيرت خلال المهرجان حافلة تشبه الحافلات القديمة كتب عليها «اللد فلسطين».

الدولة الفلسطينية قادمة وتمسكنا بحق العودة دائم

وقالت نهاد وهدان المتحدرة من قرية عنابة شرق مدينة الرملة إن «إحياء الذكرى كل عام هدفه أن يتعلم الصغار عن نكبتهم ولا ينسوها»، مؤكدة أن «الدولة الفلسطينية قادمة وتمسكنا بحق العودة دائم». وأوضحت أنها لا تزال تزور ما تبقّى من قريتها من مقبرة وبضع شجيرات من الصبار.

وقالت عبلة الكوك التي تدير مدرسة في بلدة ترمسعيا «هذا اليوم هو تأكيد على حق العودة الذي لا يسقط بالتقادم، لجميع الذين هجروا من أرضهم ومنازلهم».

والتهجير واللجوء لا يقتصران على الفلسطينيين الذين انتقلوا إلى الدول العربية أو الضفة الغربية أو قطاع غزة، فثمة مئات آلاف الفلسطينيين العرب الذين هجروا من قراهم ويعيشون داخل إسرائيل.

وينظم هؤلاء كل عام مسيرة إلى قرية مهدمة من قراهم تحت عنوان «يوم استقلالكم يوم نكبتنا». وقصدت المسيرة هذا العام قرية اللجون قرب أم الفحم بمشاركة آلاف الفلسطينيين العرب.

آلاف الفلسطينيين في رام الله في الذكرى الـ75 للنكبة. (الإنترنت)

آلاف الفلسطينيين في رام الله في الذكرى الـ75 للنكبة. (الإنترنت)

آلاف الفلسطينيين في رام الله في الذكرى الـ75 للنكبة. (الإنترنت)

آلاف الفلسطينيين في رام الله في الذكرى الـ75 للنكبة. (الإنترنت)

آلاف الفلسطينيين في رام الله في الذكرى الـ75 للنكبة. (الإنترنت)

آلاف الفلسطينيين في رام الله في الذكرى الـ75 للنكبة. (الإنترنت)