قتيلان في غارة إسرائيلية على شقة في غزة.. والحصيلة ترتفع إلى 33

القاهرة - بوابة الوسط

أسفرت غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة عن مقتل مواطنين اثنين وإصابة خمسة آخرين، على ما أعلنت، الجمعة، وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقالت مصادر محلية لـ«وفا» إنه جرى انتشال جثتين من الشقة التي استهدفها طيران الاحتلال في حي النصر، ما يرفع حصيلة القتلى منذ بداية العدوان فجر الثلاثاء الماضي إلى 33 قتيلاً بينهم ثلاثة أطفال وست سيدات، إضافة إلى 111 جريحًا.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر طبية في مستشفى «الأندونيسي» شمال القطاع وصول شخص مصاب بعد استهداف أرض زراعية في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

غارات جديدة على غزة

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جديدة، اليوم الجمعة، على عدة مناطق في قطاع غزة.

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وقال مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية إن طائرات الاحتلال شنت غارة على أرض زراعية بالقرب من دوار الكويت، وأخرى بالقرب من سوق السيارات في حي الزيتون جنوب شرق محافظة غزة، كما قصفت أرضًا خلف برج الأندلس في منطقة أبراج الكرامة، وأرضًا أخرى بالقرب من نادي الفروسية شمال غرب المحافظة، وأرضًا بالقرب من مستشفى الشهيد محمد الدرة وسط غزة، وأخرى في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب المحافظة.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية أيضًا أرض أبو عيدة شرق مفترق القرم شمال القطاع، وأرضًا بالقرب من المقبرة الشرقية شمال شرق غزة، ومنطقة جبل الريس، وأرض الشنطي، وأرضًا أخرى شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع. كما طال القصف أرضًا زراعية بين محافظتي خان يونس ورفح جنوبًا، وأرضًا أخرى غرب خان يونس.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلاً في حي الزيتون جنوب شرق غزة وسوّته بالأرض. إضافة إلى منزل في مدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى، بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى. وتسبب القصف في أضرار مادية في مستشفى شهداء الأقصى وفي عدة منازل مجاورة، وفق «وفا».