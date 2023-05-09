رئيس مجلس النواب اللبناني: المقاومة هي اللغة التي يفهمها العدو الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

دان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء، «المجزرة»، التي نفذتها القوات الإسرائيلية فجر اليوم في قطاع غزة، مُعتبراً أن «المستويين الأمني والسياسي في الكيان الإسرائيلي يمثلان نموذجاً متقدماً لإرهاب الدولة المنظم».

وقال بري، في بيان صحفي اليوم: «ما حصل فجراً في قطاع غزة يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المستويين الأمني والسياسي في الكيان الاسرائيلي يمثلان أنموذجا متقدماً لإرهاب الدولة المنظم»، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

«صياغة جديدة لوحدة الموقف العربي»

ورأى أنه «من خلال هذه المجزرة التي ارتكبت في لحظة سياسية تتجه فيها المنطقة العربية نحو لم الشمل العربي وصياغة جديدة لوحدة الموقف العربي حيال ثوابت الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني بالعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، إنما يعبر عن المأزق الذي يتخبط به الكيان الإسرائيلي».

واعتبر بري أن «سواعد المقاومين وبأسهم هي اللغة التي يفهمها العدو الإسرائيلي».

- بينهم 3 قادة بارزين في حركة الجهاد.. «استشهاد» 13 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

واليوم قتل 13 فلسطينيا على الأقل، بينهم ثلاثة من أبرز القادة العسكريين في حركة الجهاد الإسلامي، في سلسلة غارات جوية للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، حسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان، «استشهاد فتاة، لترتفع الحصيلة إلى 13 شهيدا وإصابة نحو 20 مواطنا بجراح مختلفة حتى اللحظة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف البيان أن عددا من النساء والأطفال من بين الضحايا، مشيرا إلى أن «طواقم الإسعاف ما زالت مستمرة في إجلاء الضحايا من المناطق التي استهدفها الاحتلال».

وأشار بيان لوزارة الصحة في غزة، «أن بين المصابين ثلاثة أطفال وسبع سيدات، وحالات حرجة».

وشاهد مراسل «فرانس برس» في غزة، النيران تندلع في سطح مبنى مباشرة بعد الضربات، فيما هرعت سيارات الإسعاف لإجلاء الضحايا.