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شكري يبحث مسألة إعادة إعمار العراق في لقاء مع الحلبوسي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أبريل 2023, 03:54 مساء
شكري يبحث مسألة إعادة إعمار العراق في لقاء مع الحلبوسي
وزير الخارجية المصري سامح شكري مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، القاهرة، 2 أبريل 2023 (وزارة الخارجية المصرية)
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اجتمع وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، لبحث التعاون بين البلدين سياسيًا وفي مجالات إعادة الإعمار.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد إن شكري رحَّب في بداية اللقاء برئيس مجلس النواب العراقي في بلده الثاني مصر، مشيرًا إلى التطلع لتعزيز التعاون المشترك بما يعزز مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في إطار ما يربطهما من علاقات تاريخية وأخوة ووحدة مصير وأهداف مشتركة، مع التأكيد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق وللجهود التي يبذلها في الحرب على الإرهاب.

شكري: ارتياح لوضع المؤسسات التشريعية في مصر والعراق
كما أكد شكري أهمية دور المجالس النيابية في توطيد العلاقات بين مصر والعراق، ومعربًا عن الارتياح لما تشهده المؤسسات التشريعية بالبلدين من تعاون.

وأشاد الوزير المصري بالتطور الملموس في العلاقات الثنائية بين البلدين وفي إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، والذي تنظر إليه مصر من منظور استراتيجي شامل لربط المصالح المشتركة وتعظيم الفوائد التي ستعود على جميع الأطراف، والتطلع إلى تنفيذ المشاريع المشتركة المتفق عليها في إطار الآلية في أقرب وقت.

وأكد شكري تطلعه إلى انعقاد اللجنة العليا المصرية - العراقية المشتركة على مستوى رئيسي وزراء البلدين في القاهرة خلال الفترة المقبلة.

كما أشار أيضًا إلى اهتمام مصر بالاستجابة للمطالبات العراقية بمساهمة الشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار في العراق، وذلك في ظل ما تمتلكه الشركات المصرية من خبرات واسعة، أخذًا في الاعتبار البدء في تنفيذ عدد من المشروعات بالفعل.

الحلبوسي: تقدير كامل لدور مصر في استقرار المنطقة
من جانبه، عبر الحلبوسي عن التقدير الكامل لدور مصر المحوري حيال أمن واستقرار المنطقة بأكملها، مثمنًا الدعم المصري المستمر لبلاده.

كما أكد حرص العراق على استمرار دفع العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك كنموذج ناجح للتعاون العربي سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي.

وبحث اللقاء عددًا من الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام والتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة، كما جرى الاتفاق في نهاية اللقاء على استمرار التشاور والتنسيق على جميع المستويات بين مسؤولي البلدين الشقيقين ودفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

وزير الخارجية المصري سامح شكري مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، القاهرة، 2 أبريل 2023 (وزارة الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري سامح شكري مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، القاهرة، 2 أبريل 2023 (وزارة الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري سامح شكري مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، القاهرة، 2 أبريل 2023 (وزارة الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري سامح شكري مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، القاهرة، 2 أبريل 2023 (وزارة الخارجية المصرية)
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