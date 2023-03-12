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العراق يعلن عن مبادرة لزراعة خمسة ملايين شجرة من أجل مكافحة التصحر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 مارس 2023, 01:44 مساء
العراق يعلن عن مبادرة لزراعة خمسة ملايين شجرة من أجل مكافحة التصحر
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني خلال إلقائه كلمة في مؤتمر حول المناخ في مدينة البصرة الجنوبية، 12 مارس 2023. (أ ف ب)
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أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إطلاق مبادرة تشجير لمكافحة التصحر والعواصف الترابية في البلد الذي يعاني من آثار التغير المناخي ونقص المياه.

وجاء إعلان السوداني، خلال مؤتمر العراق للمناخ الذي يعقد خلال الأحد والاثنين في مدينة البصرة، الواقعة في أقصى جنوب البلاد، وبحضور سفراء ومسؤولين من الأمم المتحدة، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال السوداني في كلمة في افتتاح المؤتمر، إن التغيرات المناخية المتمثلة «بارتفاع معدلات درجات الحرارة، وشُحّ الأمطار، وازدياد العواصف الغبارية، مع نقصان المساحات الخضراء، هددت الأمن الغذائي والصحي والبيئي والأمن المجتمعي».

عشرات العواصف الترابية
وأشار وفق بيان صادر عن مكتبه إلى تضرّر «أكثر من سبعة ملايين مواطن عانت مناطقهم الجفاف، ونزحوا بمئات الألوف لفقدانهم سبل عيشهم المعتمدة على الزراعةِ والصيد».

- شبح التصحر يهدد ما تبقى من أراضي العراق الزراعية ومواشيه

وأعلن السوداني عن مبادرة تتضمّن «زراعة خمسة ملايين شجرة ونخلة في عموم محافظات العراق، يرافقها إطلاق دليل وطني للتشجير الحضري ولأوّل مرّة في العراق».

وشهد العراق خلال ربيع 2022 عشرات العواصف الترابية التي أنتجت مشاكل في التنفس لدى الآلاف ممن اضطروا إلى الذهاب للمستشفيات لتلقي العلاج، وأرغمت السلطات على إغلاق المدارس والإدارات العامة بشكل مؤقت وتعليق الرحلات الجوية.

ومن بين الاجراءات المتخذة للحدّ من هذه الظاهرة، تتحدث السلطات عن إنشاء أحزمة خضراء حول المدن، تشكّل رادعاً أمام العواصف الترابية.

انخفاض مقلق لمستوى نهري دجلة والفرات
وأثّرت عقود من النزاعات وسوء الإدارة، على أعداد أشجار النخيل التي كان يزدهر بها العراق، بشكل كبير، وكانت غابات النخيل تطوّق فيما مضى المدن الكبرى مثل بغداد وكربلاء، لكن أعدادها اليوم انخفضت أو اندثرت واستبدلت بأبنية.

ومع تراجع الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وازدياد التصحر، يعدّ العراق من الدول الخمس الأكثر عرضةً للآثار السلبية للتغير المناخي في العالم وفق الأمم المتحدة.

ويعاني العراق كذلك من انخفاض مقلق لمستوى نهري دجلة والفرات. وتتهم بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران بالتسبب في خفض كميات المياه الواصلة إلى أراضيها، لا سيما بسبب بنائهما لسدود على النهرين.

وأعلن السوداني كذلك عن الدعوة «قريباً لمؤتمر إقليمي يعقد في بغداد»، يهدف إلى «تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وتبادل الخبرات والبرامج بين دول الإقليم في مواجهة التأثيرات المناخية».

وفي العام 2021، أعلنت السعودية جارة العراق، عن مبادرة خضراء تقضي بزراعة عشرة مليارات شجرة على أراضيها خلال عقد، و40 مليار شجرة مع دول عربية أخرى.

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