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مقتل عشرة مدنيين بانفجار لغمين أرضيين من مخلفات «داعش» بوسط سورية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 فبراير 2023, 06:06 مساء
مقتل عشرة مدنيين بانفجار لغمين أرضيين من مخلفات «داعش» بوسط سورية
انفجار لغم سابق في سورية. (الإنترنت)
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قتل عشرة مدنيين وأصيب 12 آخرون الإثنين بانفجار لغمين أرضيين من مخلفات تنظيم «داعش»  في محافظة حماة في وسط سورية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، في ظاهرة تزداد خصوصاً في موسم جمع الكمأة. 

وأفادت وكالة «سانا» أنّه «خلال توجه مجموعة من المواطنين للبحث عن فطر الكمأة في الأراضي التابعة لقرية المستريحة في ريف السلمية الشرقي، انفجر لغم من مخلفات إرهابيي تنظيم داعش، ما أدى إلى استشهاد تسعة مواطنين وإصابة اثنين آخرين».

 انفجار لغم ثان من مخلّفات التنظيم المتطرف
وفي وقت لاحق، انفجر لغم ثان من مخلّفات التنظيم المتطرف في المنطقة ذاتها، وفق «سانا»، ما «أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة عشرة آخرين بجروح متفاوتة» أثناء بحثهم عن الكمأة.

وخلال سيطرته على مناطق واسعة في سورية بدءاً من العام 2014، سيطر تنظيم «داعش» على بلدات وقرى عدة في ريف حماة الشرقي، قبل أن يتم طرده منها عام 2017. 

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وتُقطف الكمأة عموماً بين فبراير وأبريل وتباع بسعر مرتفع، ما يفسّر إقبال المواطنين في المناطق الريفية على جمعها لبيعها في ظل ظروف اقتصادية صعبة بعد 12 عاماً من الحرب. ويباع الكيلوغرام الواحد في أسواق دمشق بسعر يراوح بين خمسة وعشرة دولارات، وفق جودته. 

وجاءت الحادثة بعد عشرة أيام من مقتل 68 شخصاً، في هجوم نفّذه عناصر من التنظيم أثناء جمع الكمأة في منطقة صحراوية في شرق محافظة حمص المجاورة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

 مقتل 112 شخصاً بينهم 92 مدنياً خلال جمع الكمأة
ووثّق المرصد منذ مطلع الشهر الحالي مقتل 112 شخصاً بينهم 92 مدنياً خلال جمع الكمأة، في هجمات شنها عناصر التنظيم أو انفجار ألغام من مخلفاته. 

وغالباً ما يواجه المدنيون خلال موسم جمع الكمأة خطراً آخر يتمثّل بالألغام التي زرعها التنظيم في مناطق صحراوية شاسعة خضعت لسيطرته لفترة قبل طرده منها.

وتعدّ الأجسام المتفجرة وضمنها الألغام من الملفات الشائكة المرتبطة بالحرب السورية المستمرة التي توشك على إنهاء عامها الثاني عشر. ولا يبدو خطر التصدي لها سهلاً في بلد يشهد نزاعاً معقداً أودى بنحو نصف مليون شخص، واتبعت خلاله أطراف عدّة استراتيجية زرع الألغام في مختلف المناطق.

وتشكّل الألغام المتروكة في أراض زراعية وبين المناطق السكنية خطراً دائماً على المزارعين والمارة ورعاة الماشية.

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