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أطباء بلا حدود تدعو لزيادة «عاجلة» للمساعدات الموجهة لشمال غرب سورية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 فبراير 2023, 10:49 صباحا
أطباء بلا حدود تدعو لزيادة «عاجلة» للمساعدات الموجهة لشمال غرب سورية
عائلات سوريين نازحين بسبب الزلزال في جنديرس بسورية في، 12 فبراير 2023. (أ ف ب)
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دعت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الأحد، لزيادة المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سورية «بشكل عاجل»، بالتزامن مع وصول قافلة حمّلتها بخيم للنازحين والمشردين إلى المنطقة المنكوبة جراء الزلزال المدمر.

ومنذ وقوع الزلزال المدمر في السادس من الشهر الحالي، أثار إيصال المساعدات إلى المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق، غضباً واسعاً خصوصاً مع تأخر وصول قوافل الأمم المتحدة وضعف إمداداتها، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت منظمة أطباء بلا حدود، في بيان، «ندعو إلى زيادة الإمدادات الإنسانية بشكل عاجل، كونها حالياً لا تنسجم حتى مع حجم (ما كانت عليه) قبل وقوع الزلزال»، مشيرة إلى أنه «في الأيام العشرة التي أعقبت الزلزال، كان عدد الشاحنات التي عبرت إلى شمال غرب سورية أقل من معدلها الأسبوعي في العام 2022».

«المساعدات تأتي بكميات ضئيلة»
والأحد، دخلت 14 شاحنة لمنظمة أطباء بلا حدود محملة بـ1269 خيمة ومستلزمات لمواجهة البرد لنازحين وعائلات شردها الزلزال عبر معبر الحمام في منطقة عفرين، الذي بدأ العمل به في العام 2018.

وكانت المنظمة استنفدت مخزونها في إدلب بعد وقوع الزلزال، عبر تقديم نحو 12 طناً وأربعة آلاف متر مكعب من المعدات الجراحية والأدوية لمستشفيات إدلب.

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وقال رئيس بعثة المنظمة إلى سورية حكيم خالدي، في البيان، «أفرغنا مخزون الطوارئ لدينا خلال ثلاثة أيام (...) إلا أننا لم نر أي دعم من الخارج.. المساعدات تأتي بكميات ضئيلة في الوقت الحالي».

ويقطن في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق في شمال غرب البلاد، والتي طالها الزلزال، أكثر من أربعة ملايين شخص، نحو نصفهم من النازحين، ويعتمد 90% منهم على المساعدات الإنسانية، إلا أنه بعد وقوع الزلزال، تأخرت مساعدات الأمم المتحدة بالدخول إليها أربعة أيام، ولم تصل بداية سوى كميات محدودة جداً منها.

وتدخل مساعدات الأمم المتحدة إلى تلك المناطق عبر معبر باب الهوى، نقطة العبور الوحيدة التي يضمها قرار صادر عن مجلس الأمن بشأن مرور المساعدات الأممية العابرة للحدود من دون موافقة دمشق.

وبإمكان منظمات إنسانية أن تستخدم معابر أخرى خارج هذه الآلية، على غرار قافلة أطباء بلا حدود الأحد.

وبعدما أقر مسؤول فيها إنها «خذلت» سكان شمال غرب سوريا، أعلنت الأمم المتحدة في 13 فبراير أنها حصلت على موافقة دمشق لإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبري باب السلامة والراعي الحدوديين مع تركيا لمدة ثلاثة أشهر.

قافلة ثانية محملة بالمساعدات الطبية
وبعد الزلزال، أرسلت وكالات الأمم المتحدة أكثر من 170 شاحنة إلى شمال غرب سورية.

وأوضحت منظمة أطباء بلا حدود أن العام 2022 وحده، شهد عبور 7566 شاحنة محملة بالمساعدات من تركيا إلى شمال غرب سورية، أي بمعدل 145 شاحنة في الأسبوع.

وشددت المنظمة على أن الأولية يجب أن تكون لتأمين المأوى والمياه وأدوات الصرف الصحي، فضلاً عن الإمدادات الطبية اللازمة لما بعد العمليات الجراحية.

وبدأت المنظمة، التي يتواجد فريق لها في إدلب منذ 2012، بعد الزلزال بتغطية كافة تكاليف ثلاث مستشفيات وبنك دم لمدة ثلاثة أشهر.

ومن المفترض أن ترسل لاحقاً قافلة ثانية محملة بالمساعدات الطبية إلى شمال غرب سورية.

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