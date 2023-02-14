الأمم المتحدة تدين ما وصفته بـ«تفاقم القمع» في تونس

القاهرة - بوابة الوسط

دان مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك، الثلاثاء، «تفاقم القمع» في تونس، إثر عدة اعتقالات شملت سياسيين وقضاة معزولين ورجل أعمال نافذا.

وأشار الناطق باسمه جيريمي لورانس، خلال إيجاز صحفي في جنيف، إلى أن تورك أعرب عن «قلقه من تفاقم القمع ضد أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون ومنتمون إلى المجتمع المدني في تونس، لا سيما من خلال الإجراءات التي اتخذتها السلطات في مواصلة لتقويض استقلالية القضاء»، حسب «فرانس برس».

وأضاف: «منذ السبت، تم اعتقال تسعة أشخاص على الأقل، بينهم مسؤولون سابقون، واحتجز بعضهم بتهم تتعلق بالأمن أو بالفساد». وشنت الأجهزة الأمنية التونسية مداهمات نهاية الأسبوع الفائت تم خلالها اعتقال نشطاء سياسيين وقضاة سابقين ورجل أعمال نافذ.

توقيف نشطاء وسياسيين

كما تم توقيف ليل الإثنين- الثلاثاء كل من القيادي بحزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية نورالدين البحيري، والمدير العام للمحطة الإذاعية الخاصة «موزاييك إف إم».

وأوضح لورانس أن «مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لاحظ أيضا أن المدعي العام قد بدأ بشكل متزايد إجراء ملاحقات ضد المعارضين، متهما إياهم بالتآمر ضد أمن الدولة، وإهانة رئيس الدولة أو انتهاك مرسوم القانون المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية».

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وأضاف «نشعر بالقلق كذلك من أن بعض المعتقلين قد حوكموا أمام محاكم عسكرية بسبب انتقادهم الحكومة. وندعو السلطات إلى الوقف الفوري لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية».

احترام معايير الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة

وتدعو المفوضية السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى احترام معايير الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة و«الإفراج الفوري» عن جميع المعتقلين تعسفيا، بمن فيهم «أي شخص محتجز على خلفية ممارسته حريته في الرأي أو التعبير».

كما نددت الأمم المتحدة «بسلسلة القرارات» التي اتخذتها السلطات التونسية منذ يوليو 2021 «والتي قوضت استقلال القضاء، لا سيما حلّ المجلس الأعلى للقضاء وعزل 57 قاضيا دون إعلام».

ومنذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد، تعرض العديد من السياسيين لإجراءات قانونية نددت بها المعارضة ووصفتها بتصفية حسابات سياسية. وتتهم المعارضة سعيّد بإرساء نظام استبدادي يقمع الحريّات ويهدد الديمقراطية في تونس.