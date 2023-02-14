  • Alwasat News
Atwasat

الأمم المتحدة تدين ما وصفته بـ«تفاقم القمع» في تونس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 فبراير 2023, 04:56 مساء
الأمم المتحدة تدين ما وصفته بـ«تفاقم القمع» في تونس
الاتهامات تأتي في وقت تستمر فيه المظاهرات ضد الرئيس التونسي قيس سعيد. (الإنترنت)
alwasat radio

دان مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك، الثلاثاء، «تفاقم القمع» في تونس، إثر عدة اعتقالات شملت سياسيين وقضاة معزولين ورجل أعمال نافذا.

وأشار الناطق باسمه جيريمي لورانس، خلال إيجاز صحفي في جنيف، إلى أن تورك أعرب عن «قلقه من تفاقم القمع ضد أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون ومنتمون إلى المجتمع المدني في تونس، لا سيما من خلال الإجراءات التي اتخذتها السلطات في مواصلة لتقويض استقلالية القضاء»، حسب «فرانس برس».

وأضاف: «منذ السبت، تم اعتقال تسعة أشخاص على الأقل، بينهم مسؤولون سابقون، واحتجز بعضهم بتهم تتعلق بالأمن أو بالفساد». وشنت الأجهزة الأمنية التونسية مداهمات نهاية الأسبوع الفائت تم خلالها اعتقال نشطاء سياسيين وقضاة سابقين ورجل أعمال نافذ.

توقيف نشطاء وسياسيين
كما تم توقيف ليل الإثنين- الثلاثاء كل من القيادي بحزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية نورالدين البحيري، والمدير العام للمحطة الإذاعية الخاصة «موزاييك إف إم».

وأوضح لورانس أن «مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لاحظ أيضا أن المدعي العام قد بدأ بشكل متزايد إجراء ملاحقات ضد المعارضين، متهما إياهم بالتآمر ضد أمن الدولة، وإهانة رئيس الدولة أو انتهاك مرسوم القانون المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية».

- المعارضة التونسية تدعو لتوحيد الصفوف في مواجهة سعيد
-  الأمن التونسي يعتقل ناشطا سياسيا ينتمي لحزب التكتل الديموقراطي

وأضاف «نشعر بالقلق كذلك من أن بعض المعتقلين قد حوكموا أمام محاكم عسكرية بسبب انتقادهم الحكومة. وندعو السلطات إلى الوقف الفوري لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية».

احترام معايير الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة
وتدعو المفوضية السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى احترام معايير الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة و«الإفراج الفوري» عن جميع المعتقلين تعسفيا، بمن فيهم «أي شخص محتجز على خلفية ممارسته حريته في الرأي أو التعبير».

كما نددت الأمم المتحدة «بسلسلة القرارات» التي اتخذتها السلطات التونسية منذ يوليو 2021 «والتي قوضت استقلال القضاء، لا سيما حلّ المجلس الأعلى للقضاء وعزل 57 قاضيا دون إعلام».

ومنذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد، تعرض العديد من السياسيين لإجراءات قانونية نددت بها المعارضة ووصفتها بتصفية حسابات سياسية. وتتهم المعارضة سعيّد بإرساء نظام استبدادي يقمع الحريّات ويهدد الديمقراطية في تونس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين طفل تأثروا بالزلزال في تركيا وسورية

الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين طفل تأثروا بالزلزال في تركيا وسورية
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي.. والمهدية يحقق مفاجأة أمام النهضة

«بوابة الوسط» تستعرض نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي.. والمهدية يحقق مفاجأة أمام...
تفشي فيروس «ماربورغ» في غينيا.. ووفاة 9 أشخاص

تفشي فيروس «ماربورغ» في غينيا.. ووفاة 9 أشخاص
البيت الأبيض عن الأجسام الطائرة: لا مؤشر إلى أنشطة لكائنات فضائية

البيت الأبيض عن الأجسام الطائرة: لا مؤشر إلى أنشطة لكائنات فضائية
قطر تشحن كبائن ومنازل متنقلة إلى مناطق الزلزال بتركيا وسورية

قطر تشحن كبائن ومنازل متنقلة إلى مناطق الزلزال بتركيا وسورية
الجيش الفرنسي: مجموعة فاغنر الروسية العسكرية «خصم مخيف»

الجيش الفرنسي: مجموعة فاغنر الروسية العسكرية «خصم مخيف»
تهاوي نجوم باريس سان جرمان قبل مواجهة بايرن ميونيخ «المترنح» في دوري الأبطال

تهاوي نجوم باريس سان جرمان قبل مواجهة بايرن ميونيخ «المترنح» في دوري الأبطال
الأولمبي يعلن حضوره مع الحكام لملعب «أبوسليم» والاتحاد يغيب

الأولمبي يعلن حضوره مع الحكام لملعب «أبوسليم» والاتحاد يغيب
المنقوش: ليبيا تخصص 50 مليون دولار للمساهمة في إعمار جنوب تركيا

المنقوش: ليبيا تخصص 50 مليون دولار للمساهمة في إعمار جنوب تركيا
شاهد: «في التسعين» يستضيف رئيس نادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي

شاهد: «في التسعين» يستضيف رئيس نادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي
حصيلة وفيات زلزال تركيا وسورية تقترب من 38 ألفا

حصيلة وفيات زلزال تركيا وسورية تقترب من 38 ألفا
كاريكاتير خيري - زلزال سورية

كاريكاتير خيري - زلزال سورية
فينسيوس يغرد بالعربية ويشكر المغرب بعد تتويج ريال مدريد بـ«مونديال الأندية»

فينسيوس يغرد بالعربية ويشكر المغرب بعد تتويج ريال مدريد بـ«مونديال الأندية»
«ناشيونال إنترست»: بوتين يوفد ألمع خبرائه إلى ليبيا

«ناشيونال إنترست»: بوتين يوفد ألمع خبرائه إلى ليبيا
«الوسط» تحذر من صفحة تنتحل اسمها على «فيسبوك»

«الوسط» تحذر من صفحة تنتحل اسمها على «فيسبوك»
تعرف إلى كمية الخضار التي يجب تناولها يوميا

تعرف إلى كمية الخضار التي يجب تناولها يوميا
الدبيبة يصدر تعميما بشأن العلم الوطني قبل احتفالات فبراير

الدبيبة يصدر تعميما بشأن العلم الوطني قبل احتفالات فبراير
«هذا المساء»: هل ينجح المنفي في دفع عقيلة والمشري نحو التعديل الدستوري؟

«هذا المساء»: هل ينجح المنفي في دفع عقيلة والمشري نحو التعديل الدستوري؟
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأسد يطالب الأمم المتحدة المساعدة في إعادة إعمار سورية بعد الزلزال
الأسد يطالب الأمم المتحدة المساعدة في إعادة إعمار سورية بعد ...
غارات جوية إسرائيلية على غزة.. ومقتل فلسطيني في الضفة المحتلة
غارات جوية إسرائيلية على غزة.. ومقتل فلسطيني في الضفة المحتلة
وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته في مواجهات مع جيش الاحتلال بالضفة الغربية
وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته في مواجهات مع جيش الاحتلال بالضفة ...
الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين طفل تأثروا بالزلزال في تركيا وسورية
الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين طفل تأثروا بالزلزال في تركيا ...
العراق: القبض على 5 عناصر «إرهابية» في نينوى
العراق: القبض على 5 عناصر «إرهابية» في نينوى
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خمسة جرحى في إطلاق نار بحي استيطاني في القدس المحتلة
خمسة جرحى في إطلاق نار بحي استيطاني في القدس المحتلة...
ارتفاع حصيلة «مجزرة جنين».. والجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بـ«تحرك فوري»
ارتفاع حصيلة «مجزرة جنين».. والجامعة العربية تطالب المجتمع ......
تشييع جثامين 9 فلسطينيين قتلتهم قوات الاحتلال
تشييع جثامين 9 فلسطينيين قتلتهم قوات الاحتلال...
إيلي كوهين يلتقي البرهان في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي للسودان (صور)
إيلي كوهين يلتقي البرهان في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي ......
الأسد يشكر الإمارات على المساعدات الإنسانية الضخمة إثر الزلزال
الأسد يشكر الإمارات على المساعدات الإنسانية الضخمة إثر ......
المزيد
الأمم المتحدة تدين ما وصفته بـ«تفاقم القمع» في تونس
الأمم المتحدة تدين ما وصفته بـ«تفاقم القمع» في تونس...
أول قافلة مساعدات أممية تدخل عبر معبر باب السلامة إلى شمال سورية
أول قافلة مساعدات أممية تدخل عبر معبر باب السلامة إلى شمال ......
السيسي: مستعدون لنقل التجربة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية لتونس
السيسي: مستعدون لنقل التجربة المصرية في تنفيذ الإصلاحات ......
العراق: القبض على 5 عناصر «إرهابية» في نينوى
العراق: القبض على 5 عناصر «إرهابية» في نينوى...
الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين طفل تأثروا بالزلزال في تركيا وسورية
الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين طفل تأثروا بالزلزال في تركيا......
المزيد