الأمن التونسي يعتقل ناشطا سياسيا ينتمي لحزب التكتل الديموقراطي

القاهرة - بوابة الوسط

أوقفت أجهزة الأمن التونسية السبت الناشط السياسي خيام التركي، وفق ما أفاد محاميه، من دون أن يتمكن من تحديد أسباب هذا الاعتقال.

وقال المحامي عبد العزيز الصيد «قرابة السادسة صباحا أُعتقل خيام التركي من طرف أعوان الأمن بعدما قاموا بمداهمة محل سكنه وتفتيشه». وأضاف «ما زلت أحاول معرفة الجهة التي تمّ اقتياده إليها». وأشار الصيد إلى أن التركي لم يكن موضع «أي إجراءات قانونية» قد تُبرر عملية توقيفه، من دون تقديم مزيد من التفاصيل، بحسب «فرانس برس».

حزب صغير تحالف مع حزب النهضة الإسلامي

وينتمي التركي «58 عاما» إلى حزب التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات، وهو حزب صغير تحالف مع حزب النهضة الإسلامي المحافظ في ما يسمى حكومة «الترويكا» بين عامَي 2011 و2014. وتم تداول اسمه كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة بعد استقالة رئيس الوزراء السابق إلياس الفخفاخ عام 2020.

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وتتّهم المعارضة سعيد بإقامة نظام استبدادي يقمع الحريات ويهدد الديموقراطية في تونس حيث أطاحت الثورة الأولى لما سُمي «الربيع العربي» ديكتاتورية زين العابدين بن علي عام 2011.