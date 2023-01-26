القيادة الفلسطينية تقرر وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بعد عملية جنين

القاهرة - بوابة الوسط

قررت القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، في أعقاب العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في مخيّم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة الخميس، وقُتل خلالها تسعة فلسطينيين على الأقل.

وفي ختام اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية، قال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه «في ضوء العدوان المتكرر على أبناء شعبنا والضرب بعرض الحائط بالاتفاقيات الموقعة، قررت القيادة الفلسطينية اعتبار أن التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال لم يعد قائمًا اعتبارًا من الآن»، حسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الخميس أن الجيش الإسرائيلي قتل الفلسطينيين التسعة بينهم امرأة مسنّة، وأصاب آخرين بجروح خطيرة، خلال اقتحام لمخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.



في الأثناء أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن سيجري زيارة الأسبوع المقبل إلى كل من إسرائيل والضفة الغربية المحتلة ومصر، للدعوة إلى وقف أعمال العنف، وذلك في أعقاب مجزرة إسرائيلية أوقعت 9 قتلى اليوم الخميس.