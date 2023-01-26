مصر تدين مقتل 9 فلسطينيين وتطالب بوقف فوري للاعتداءات الإسرائيلية

القاهرة - بوابة الوسط

نددت مصر بمقتل 9 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال في مخيم جنين اليوم الخميس، مطالبة بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات.

وعبرت وزارة الخارجية المصرية في بيان، عن رفضها «اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين الفلسطينى صباح اليوم الخميس، مما أسفر عن استشهاد ٩ فلسطينيين حتى الآن ووقوع إصابات عديدة».

ودعت مصر إلى «الوقف الفوري لهذه الاعتداءات على المدن الفلسطينية، والتي تهدد بخروج الأوضاع الأمنية فى الضفة الغربية عن السيطرة»، حسب البيان، محذرا من تداعيات خطيرة لهذه الاعتداءات على الأمن والاستقرار في الأراضى الفلسطينية المحتلة والمنطقة.

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واعتبر البيان أن «استمرار مثل تلك الاعتداءات علي الأرواح والممتلكات الفلسطينية يزيد من حالة الاحتقان والشعور بالغبن بين أبناء الشعب الفلسطينى، ويقوض من كافة الجهود التي تسعى إلى إعادة إحياء عملية السلام، وتنفيذ رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية علي حدود يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية».

كما طالبت مصر جميع الأطراف الدولية والأمم المتحدة وأجهزتها المعنية بحفظ السلام والأمن الدوليين إلى «الاضطلاع بمسؤولياتها لنزع فتيل العنف فى الأراضى المحتلة، ووضع حد للاعتداءات المتكررة علي الشعب الفلسطينى، وتوفير الحماية للمدنيين».