مسؤولون أوروبيون يحققون في مزاعم فساد بلبنان الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير العدل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، هنري خوري، أمس الأربعاء، إن محققين أوروبيين سيصلون إلى لبنان 16 يناير في إطار تحقيق عبر الحدود في مزاعم فساد.

ونقلت وكالة «رويترز» عن خوري قوله للصحفيين إن مسؤولين قضائيين فرنسيين وألمانا ومن لوكسمبورج سيسعون إلى «استجواب أشخاص» فيما يتعلق بما يشتبه في أنها جرائم مالية.

وأفادت مصادر قضائية لـ«رويترز» في وقت سابق بأن محققين من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج سيسافرون إلى لبنان للتحقيق في قضية رياض سلامة الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي اللبناني على مدى العقود الثلاثة الماضية.

التحقيق في قضية رياض سلامة

وحسب وثائق صادرة عن محكمة سويسرية اطلعت عليها «رويترز»، يشتبه المحققون في أن سلامة وشقيقه رجا استوليا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف المركزي اللبناني بين عامي 2002 و2015، وأنهما متورطان في غسل بعض هذه الأموال في سويسرا.

ونفى سلامة (72 عاما) ارتكاب أي مخالفات. ويقول إن التحقيقات جزء من حملة منسقة لتقديمه كبش فداء للانهيار المالي للبنان العام 2019. كما نفى شقيقه ارتكاب أي مخالفة.

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وفي ألمانيا، قال ممثلو الادعاء إنهم يحققون في احتمالية أن تكون بعض الأموال التي تحدثت عنها السلطات السويسرية قد استُخدمت في شراء عقارات، لا سيما في ميونيخ. وقال أشخاص مُطلعون على الأمر لـ«رويترز» إن ممثلي ادعاء فرنسيين يحاولون معرفة ما إذا كان الأخوان سلامة قد استخدما بعض هذه الأموال لشراء عقارات في فرنسا، بما في ذلك جزء من مبنى في الشانزليزيه.

دعوى جنائية ضد سلامة في لوكسمبورج

وأكد القضاء في لوكسمبورج في نوفمبر 2021 أنه دشن دعوى جنائية بحق سلامة، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد لتعليقات.

وقال مصدر قضائي كبير لـ«رويترز» إن المحققين الأوروبيين سيسعون لاستجواب أناس يتولون مناصب في مصرف لبنان ومسؤولين ماليين لبنانيين آخرين ورؤساء عدة بنوك تجارية بارزة كشهود، وأضاف أن شخصا واحدا فقط، وهو يملك شركة تحويل أموال سيجرى استجوابه كمشتبه به في القضية ومن المحتمل ألا يتم استجواب سلامة في الجولة الأولى.

طلب معلومات حساب مصرفي

وأوضح المصدر أن المحققين طلبوا معلومات حساب مصرفي من القضاء اللبناني. ولم يتضح على الفور ما إذا كان سيتم منحهم حق الوصول إلى البيانات.

وقال المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان في بيان على الإنترنت، الأربعاء، إن القضاء اللبناني تلقى طلبات لاستجواب مدققي الحسابات التجارية في مصرف لبنان المركزي. وجاء في البيان أن من بين الزائرين قاضية التحقيق الفرنسية أود بوروسي، التي كانت زيارتها السابقة للبنان في مايو 2022 للمضي قدما في التحقيقات بشأن سلامة وشقيقه.