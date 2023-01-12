  • Alwasat News
Atwasat

مسؤولون أوروبيون يحققون في مزاعم فساد بلبنان الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 يناير 2023, 12:03 مساء
مسؤولون أوروبيون يحققون في مزاعم فساد بلبنان الأسبوع المقبل
وزير العدل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، خلال مؤتمر صحفي في بيروت، 11 يناير 2023. (رويترز)
alwasat radio

قال وزير العدل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، هنري خوري، أمس الأربعاء، إن محققين أوروبيين سيصلون إلى لبنان 16 يناير في إطار تحقيق عبر الحدود في مزاعم فساد.

ونقلت وكالة «رويترز» عن خوري قوله للصحفيين إن مسؤولين قضائيين فرنسيين وألمانا ومن لوكسمبورج سيسعون إلى «استجواب أشخاص» فيما يتعلق بما يشتبه في أنها جرائم مالية.

وأفادت مصادر قضائية لـ«رويترز» في وقت سابق بأن محققين من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج سيسافرون إلى لبنان للتحقيق في قضية رياض سلامة الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي اللبناني على مدى العقود الثلاثة الماضية.

التحقيق في قضية رياض سلامة
وحسب وثائق صادرة عن محكمة سويسرية اطلعت عليها «رويترز»، يشتبه المحققون في أن سلامة وشقيقه رجا استوليا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف المركزي اللبناني بين عامي 2002 و2015، وأنهما متورطان في غسل بعض هذه الأموال في سويسرا.

ونفى سلامة (72 عاما) ارتكاب أي مخالفات. ويقول إن التحقيقات جزء من حملة منسقة لتقديمه كبش فداء للانهيار المالي للبنان العام 2019. كما نفى شقيقه ارتكاب أي مخالفة.

- استجواب أوروبي في بيروت لحاكم مصرف لبنان المركزي
- فرنسا توجه تهما إلى أوكرانية مقربة من محافظ مصرف لبنان على خلفية قضايا فساد

وفي ألمانيا، قال ممثلو الادعاء إنهم يحققون في احتمالية أن تكون بعض الأموال التي تحدثت عنها السلطات السويسرية قد استُخدمت في شراء عقارات، لا سيما في ميونيخ. وقال أشخاص مُطلعون على الأمر لـ«رويترز» إن ممثلي ادعاء فرنسيين يحاولون معرفة ما إذا كان الأخوان سلامة قد استخدما بعض هذه الأموال لشراء عقارات في فرنسا، بما في ذلك جزء من مبنى في الشانزليزيه.

دعوى جنائية ضد سلامة في لوكسمبورج
وأكد القضاء في لوكسمبورج في نوفمبر 2021 أنه دشن دعوى جنائية بحق سلامة، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد لتعليقات.

وقال مصدر قضائي كبير لـ«رويترز» إن المحققين الأوروبيين سيسعون لاستجواب أناس يتولون مناصب في مصرف لبنان ومسؤولين ماليين لبنانيين آخرين ورؤساء عدة بنوك تجارية بارزة كشهود، وأضاف أن شخصا واحدا فقط، وهو يملك شركة تحويل أموال سيجرى استجوابه كمشتبه به في القضية ومن المحتمل ألا يتم استجواب سلامة في الجولة الأولى.

طلب معلومات حساب مصرفي 
وأوضح المصدر أن المحققين طلبوا معلومات حساب مصرفي من القضاء اللبناني. ولم يتضح على الفور ما إذا كان سيتم منحهم حق الوصول إلى البيانات.

وقال المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان في بيان على الإنترنت، الأربعاء، إن القضاء اللبناني تلقى طلبات لاستجواب مدققي الحسابات التجارية في مصرف لبنان المركزي. وجاء في البيان أن من بين الزائرين قاضية التحقيق الفرنسية أود بوروسي، التي كانت زيارتها السابقة للبنان في مايو 2022 للمضي قدما في التحقيقات بشأن سلامة وشقيقه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بيب غوارديولا ساخرا: لدي أفكار غبية أود تطبيقها أمام مانشستر يونايتد

بيب غوارديولا ساخرا: لدي أفكار غبية أود تطبيقها أمام مانشستر يونايتد
وزير الطاقة السعودي يكشف خطة المملكة لتصنيع الوقود النووي

وزير الطاقة السعودي يكشف خطة المملكة لتصنيع الوقود النووي
تقرير لـ«دافوس»: أزمة المعيشة تشكل أكبر خطر عالمي خلال العامين المقبلين

تقرير لـ«دافوس»: أزمة المعيشة تشكل أكبر خطر عالمي خلال العامين المقبلين
تأثير الدومينو.. انتقال فليكيس لتشيلسي يفتح الباب لـ3 صفقات

تأثير الدومينو.. انتقال فليكيس لتشيلسي يفتح الباب لـ3 صفقات
العراق × اليمن.. عمان × السعودية في «خليجي 25».. الخميس

العراق × اليمن.. عمان × السعودية في «خليجي 25».. الخميس
استقلال.. لن يتكرر (4) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (4) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة سوليدار

الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة سوليدار
قلق أممي بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في منطقة الساحل

قلق أممي بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في منطقة الساحل
«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%

«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%
شاهد في «وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟
مدرب النصر يعلن موعد ظهور كريستيانو ويشبه انتقاله بتجربة بيليه مع نيويورك العام 1975

مدرب النصر يعلن موعد ظهور كريستيانو ويشبه انتقاله بتجربة بيليه مع نيويورك العام ...
إغلاق أفضل مطعم في العالم.. ما السر؟

إغلاق أفضل مطعم في العالم.. ما السر؟
الناطق باسم المريخ السوداني كابو لقناة الوسط «WTV»: ترحيب الليبيين شجعنا على اختيار ملعب بنينا

الناطق باسم المريخ السوداني كابو لقناة الوسط «WTV»: ترحيب الليبيين شجعنا على ...
تربويون يقاضون عمالقة التكنولوجيا بتهمة إيذاء صحة التلامذة الذهنية

تربويون يقاضون عمالقة التكنولوجيا بتهمة إيذاء صحة التلامذة الذهنية
«تحقيقات»: ليبيا.. في مهب التصنيفات الدولية

«تحقيقات»: ليبيا.. في مهب التصنيفات الدولية
«أكلات ماجدة» (17): الثريد الإماراتي

«أكلات ماجدة» (17): الثريد الإماراتي
كاركاتير خيري - حديقة الحيوان!

كاركاتير خيري - حديقة الحيوان!
تحقيق «أفريقي- أوروبي»: ميليشيات مسلحة ومافيا يتورطون في تهريب كميات هائلة من التبغ إلى ليبيا

تحقيق «أفريقي- أوروبي»: ميليشيات مسلحة ومافيا يتورطون في تهريب كميات هائلة من ...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«العفو الدولية» تندد بأمر إسرائيلي يحظر رفع الأعلام الفلسطينية
«العفو الدولية» تندد بأمر إسرائيلي يحظر رفع الأعلام الفلسطينية
لبنان يودع «عراب» اتفاق الطائف.. ويعلن الحداد 3 أيام
لبنان يودع «عراب» اتفاق الطائف.. ويعلن الحداد 3 أيام
قاض فرنسي يزور بيروت لمتابعة قضية انفجار المرفأ
قاض فرنسي يزور بيروت لمتابعة قضية انفجار المرفأ
مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
ماكرون: لست مضطرا لطلب الصفح عن فترة استعمار الجزائر
ماكرون: لست مضطرا لطلب الصفح عن فترة استعمار الجزائر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
التحقيق مع 3 معارضين بارزين للرئيس التونسي
التحقيق مع 3 معارضين بارزين للرئيس التونسي...
في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)
في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)...
تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس
تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس...
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من ......
مقتل 6 مقاتلين موالين لتركيا في اشتباكات بشمال غرب سورية
مقتل 6 مقاتلين موالين لتركيا في اشتباكات بشمال غرب سورية...
المزيد
مسؤولون أوروبيون يحققون في مزاعم فساد بلبنان الأسبوع المقبل
مسؤولون أوروبيون يحققون في مزاعم فساد بلبنان الأسبوع المقبل...
مشاورات أردنية- روسية لمكافحة تهريب المخدرات من سورية
مشاورات أردنية- روسية لمكافحة تهريب المخدرات من سورية...
الإمارات تعين سلطان الجابر رئيسا لـ«كوب 28»
الإمارات تعين سلطان الجابر رئيسا لـ«كوب 28»...
ماكرون: لست مضطرا لطلب الصفح عن فترة استعمار الجزائر
ماكرون: لست مضطرا لطلب الصفح عن فترة استعمار الجزائر...
مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ......
المزيد