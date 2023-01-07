مرشح رئاسي جزائري سابق يعلن اعتزاله العمل السياسي والحزبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الثقافة الجزائري السابق والمرشح لانتخابات 2019 الرئاسية في الجزائر عزّ الدين ميهوبي اعتزاله العمل السياسي والحزبي وذلك في بيان نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا الإعلان قبل أقلّ من عامين من الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر. وصدر الإعلان بعد انتشار أنباء مفادها أن لدى ميهوبي طموحات سياسية، وتقارير أخرى عن احتمال تولي الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون رئاسة البلاد لولاية ثانية، بحسب «فرانس برس».

لم ينجح في انتخابات ديسمبر 2019 الرئاسية

وكتب ميهوبي (64 عامًا) في بيانه «لفتَ انتباهي في الآونة الأخيرة، مثل كثير من النّاس، ورود اسمي في أخبار أو مقالات بمواقع إلكترونية، ضمن قراءات وتكهنات لا صلة لي بها، بل إنّ أغلبها مغرضٌ ويهدفُ لنشر مغالطات، أبرّئُ نفسي منها». وأضاف «أجّددُ مرّةً أخرى للرأي العام اعتزالي للعملِ السياسيّ والحزبيّ».

- تبون: نأمل نهاية «مأساة الليبيين» في العام 2023

- تبون يقدم اقتراحا جديدا بشأن مرتزقة فاغنر في مالي

وكان ميهوبي، الذي لم ينجح في انتخابات ديسمبر 2019 الرئاسية التي فاز بها تبون، قد أعلن في مايو 2020 خلال المؤتمر السادس لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أنه لم يعد لديه وظيفة داخل الحزب وأنه سيتفرّغ للكتابة.

«تكريس جهدي للعمل الأدبي والفكري»

وتابع في البيان «أجدّد إعلان تفرُّغي التّام للكتابة وتكريس جهدي للعمل الأدبي والفكري الذي بدأتُ به مسيرتي قبل أربعين عامًا، مُساهِمًا في الفعل الثقافي الذي يشكّلُ ركيزة هامّة في بناء كيان الدّولة وتعزيز تنوُّعها وهويّتها وإشعاعها على العالم».

وكان الصحفي والكاتب والشاعر الجزائري عزّ الدين ميهوبي نائبًا من عام 1997 حتى 2002، ثم تناوب بين إدارة المؤسسات العامة مثل الإذاعة والمكتبة الوطنية والمناصب الوزارية في عهد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

وبعد انتهاء الفترة التي تسلم فيها وزارة الاتصال، أصبح وزيرًا للثقافة من العام 2015 حتى 31 مارس 2019، قبل يومين من استقالة بوتفليقة.