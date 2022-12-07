  • Alwasat News
Atwasat

حكم بالسجن على ناشط عراقي بتهمة إهانة مؤسسات الدولة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 ديسمبر 2022, 12:45 مساء
حكم بالسجن على ناشط عراقي بتهمة إهانة مؤسسات الدولة
القوات الأمنية العراقية تقطع طريقا مؤدي إلى المنطقة الخضراء في بغداد تزامنا مع جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، 13 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

حكمت محكمة عراقية بالسجن ثلاث سنوات على ناشط شاب بتهمة إهانة قوات الحشد الشعبي، فيما نددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية باستخدام القضاء لقمع «الانتقاد السلمي» للسلطات. 

وصدر الحكم عن محكمة في بغداد ضد الناشط الموقوف حاليا حيدر الزيدي، البالغ من العمر 20 عاما، ولا يزال بإمكانه استئناف الحكم، وذلك على خلفية تغريدة جرى حذفها مذاك، ينتقد فيها أبو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي الذي قتل في يناير 2020 مع اللواء الإيراني قاسم سليماني، بضربة جوية أميركية على طريق مطار بغداد. وتناقلت حسابات مقربة من الحشد صوراً لهذه التغريدة، وفق وكالة «فرانس برس». 

وكتب الزيدي، الأحد، على حسابه في موقع «فيسبوك» أنه يمثل أمام المحكمة بتهمة «إهانة مؤسسات الدولة»، داعيا إلى وقفة احتجاجية لدعمه. ويمكن للحشد الشعبي، تحالف فصائل مسلحة شيعية موالية لإيران وباتت منضوية في القوات الرسمية، أن يقدم طلبا بتعويض مادي أمام القضاء، حسب نص الحكم الذي اطلعت عليه «فرانس برس». 

«رايتس ووتش» تنتقد توقيف الزيدي
وفي إطار هذه القضية، أوقف الزيدي لفترة وجيزة في يونيو قبل الإفراج عنه بكفالة بعد أسبوعين، كما قال على وسائل التواصل الاجتماعي. وينفي الزيدي أن يكون هو من كتب التغريدة، مؤكداً ووالده أن حسابه على «تويتر» تعرض للقرصنة، كما قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان، ليل الثلاثاء. 

وقال نائب مديرة الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»، آدم كوغل: «بغض النظر عمّن نشر التغريدة، ينبغي ألا يُستخدم نظام العدالة العراقي كأداة لقمع أي انتقاد سلمي للسلطات أو العناصر المسلحة». وفي يونيو، نددت بعثة الأمم المتحدة في العراق بوجود «بيئة من الخوف والترهيب» تقيّد حرية التعبير في البلاد، متحدثة عن حوادث قامت بها «عناصر مسلحة مجهولة الهوية بهدف قمع المعارضة والانتقاد».

ويقوم البرلمان حاليا بقراءة مشروع قانون متعلق بـ«حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي»، مقدم من لجنة حقوق الإنسان «لرسم آلية لضمان حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحق المعرفة بما لا يخل بالنظام العام أو الآداب العامة»، وفق بيان صادر عن مجلس النواب. 

وشهد العراق في أكتوبر 2019، موجة تظاهرات كبيرة غير مسبوقة، عمّت العاصمة ومعظم مناطق جنوب البلاد، طالب خلالها المحتجون بتغيير النظام. لكن الحركة تعرضت لقمع دام أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص وأصيب ما لا يقل عن 30 ألفاً بجروح، وفق الوكالة الفرنسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يسخر من القضاء بعد إدانة شركة عائلته بالتهرب الضريبي

ترامب يسخر من القضاء بعد إدانة شركة عائلته بالتهرب الضريبي
شاهد في «هذا المساء»: حفتر يرفض استبعاد العسكريين من الانتخابات

شاهد في «هذا المساء»: حفتر يرفض استبعاد العسكريين من الانتخابات
غوتيريس: البشرية تتعامل مع الطبيعة وكأنها مرحاض

غوتيريس: البشرية تتعامل مع الطبيعة وكأنها مرحاض
البرتغال تتأهل لمواجهة المنتخب المغربي بسداسية على سويسرا

البرتغال تتأهل لمواجهة المنتخب المغربي بسداسية على سويسرا
البرتغال تتأهل لمواجهة المنتخب المغربي بسداسية على سويسرا

البرتغال تتأهل لمواجهة المنتخب المغربي بسداسية على سويسرا
مدافع المنتخب الهولندي: إيقاف ميسي هو مهمة المنتخب ككل

مدافع المنتخب الهولندي: إيقاف ميسي هو مهمة المنتخب ككل
إنزاجي: أونانا لم يتأثر بما حدث في المونديال

إنزاجي: أونانا لم يتأثر بما حدث في المونديال
تحليل دولي يفسّر خلفيات فشل المفاوضات الليبية المتكرر.. وأيهما أنسب للبلاد نظام رئاسي أم برلماني؟

تحليل دولي يفسّر خلفيات فشل المفاوضات الليبية المتكرر.. وأيهما أنسب للبلاد نظام ...
مدافع المنتخب الإنجليزي: فرنسا منتخب مميز ويملك لاعبين رائعين

مدافع المنتخب الإنجليزي: فرنسا منتخب مميز ويملك لاعبين رائعين
أوليفر بيرهوف يستقيل من الاتحاد الألماني

أوليفر بيرهوف يستقيل من الاتحاد الألماني
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة السويحلي والأهلي طرابلس في «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة السويحلي والأهلي طرابلس في «دورينا»
السجن 21 عاما لأحد خاطفي كلاب ليدي غاغا

السجن 21 عاما لأحد خاطفي كلاب ليدي غاغا
كاركاتير خيري - المسؤول والمنصب

كاركاتير خيري - المسؤول والمنصب
شاهد في «اقتصاد بلس»: خمسة محامين ليبيين يقدمون طعنا للمحكمة لإلغاء اتفاقية حكومة الدبيبة وتركيا

شاهد في «اقتصاد بلس»: خمسة محامين ليبيين يقدمون طعنا للمحكمة لإلغاء اتفاقية ...
مؤسسة النفط تدعو الشركات العالمية لرفع «القوة القاهرة» عن عملياتها في ليبيا

مؤسسة النفط تدعو الشركات العالمية لرفع «القوة القاهرة» عن عملياتها في ليبيا
حكومة الوحدة تعلن رفع «القوة القاهرة» عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز في ليبيا

حكومة الوحدة تعلن رفع «القوة القاهرة» عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز في...
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الليبي بالأرقام

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الليبي بالأرقام
تأخير الشيخوخة وتحسين الهضم.. تعرف إلى فوائد بلسم الليمون

تأخير الشيخوخة وتحسين الهضم.. تعرف إلى فوائد بلسم الليمون
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
رئيس الإمارات يزور قطر للمرة الأولى منذ المقاطعة
رئيس الإمارات يزور قطر للمرة الأولى منذ المقاطعة
الجيش السوداني والمدنيون يوقعون اتفاقا لإنهاء الأزمة
الجيش السوداني والمدنيون يوقعون اتفاقا لإنهاء الأزمة
مصر ترحب بالتوقيع على الاتفاق الإطاري في السودان
مصر ترحب بالتوقيع على الاتفاق الإطاري في السودان
5 دول ترحب بالاتفاق بين الجيش والمدنيين لإنهاء الأزمة في السودان
5 دول ترحب بالاتفاق بين الجيش والمدنيين لإنهاء الأزمة في السودان
رفع قضية أمام «الجنائية الدولية» بشأن مقتل شيرين أبوعاقلة
رفع قضية أمام «الجنائية الدولية» بشأن مقتل شيرين أبوعاقلة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مسؤول أميركي: واشنطن تبني نظاما دفاعيا متكاملا في الشرق الأوسط
مسؤول أميركي: واشنطن تبني نظاما دفاعيا متكاملا في الشرق ......
الرئاسة التركية: أول مصافحة بين أردوغان والسيسي في قطر
الرئاسة التركية: أول مصافحة بين أردوغان والسيسي في قطر...
إقلاع أول رحلة طيران مباشرة بين تل أبيب والدوحة على هامش مونديال 2022
إقلاع أول رحلة طيران مباشرة بين تل أبيب والدوحة على هامش ......
تنفيذ حكم حبس وزير حقوق الإنسان المغربي السابق محمد زيان
تنفيذ حكم حبس وزير حقوق الإنسان المغربي السابق محمد زيان...
بالصور: سيول جارفة تشل مدينة جدة السعودية
بالصور: سيول جارفة تشل مدينة جدة السعودية...
المزيد
حكم بالسجن على ناشط عراقي بتهمة إهانة مؤسسات الدولة
حكم بالسجن على ناشط عراقي بتهمة إهانة مؤسسات الدولة...
قاض أميركي يرفض دعوى ضد ولي العهد السعودي في قضية مقتل خاشقجي
قاض أميركي يرفض دعوى ضد ولي العهد السعودي في قضية مقتل ......
الأربعاء.. الرئيس الصيني يبدأ زيارة للسعودية يتخللها لقاءات مع قادة عرب
الأربعاء.. الرئيس الصيني يبدأ زيارة للسعودية يتخللها لقاءات ......
رفع قضية أمام «الجنائية الدولية» بشأن مقتل شيرين أبوعاقلة
رفع قضية أمام «الجنائية الدولية» بشأن مقتل شيرين أبوعاقلة...
5 دول ترحب بالاتفاق بين الجيش والمدنيين لإنهاء الأزمة في السودان
5 دول ترحب بالاتفاق بين الجيش والمدنيين لإنهاء الأزمة في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط