ليبيا تشهد كسوفا جزئيا للشمس الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

في ظاهرة تستمر ساعتين، تشهد ليبيا، الثلاثاء، كسوفاً جزئياً للشمس، والذي يشمل كذلك مناطق واسعة من نصف الكرة الشمالي، لكنها لن تؤدي إلى ظلمة كاملة.

وتبدأ الظاهرة الثلاثاء في الساعة 08,58 بتوقيت غرينتش في أيسلندا، وتنتهي عند الساعة 13,02 ت غ قبالة الهند، مروراً بأوروبا وشمال شرق أفريقيا والشرق الأوسط، بحسب المعهد الفرنسي للميكانيكا السماوية وحساب التقويم الفلكي التابع لمرصد باريس.

يحدث كسوف الشمس عندما تتراصف الشمس والقمر والأرض على خط مستقيم، وعندما تكون المحاذاة مثالية تقريباً، يلامس مخروط ظل القمر سطح الأرض ويعيق القرص الشمسي بأكمله، وعندها يكون الكسوف كليّاً، وفق «فرانس برس».

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لكن هذه المرة، لن يلمس ظل القمر الأرض و«لن يكون من الممكن مشاهدة الاختفاء التام لقرص الشمس في أي مكان»، وفق ما أوضح مرصد باريس في بيان.

وقال عالم الفلك في مرصد باريس فلوران ديليفلي إنه عند الحد الأقصى للكسوف المتوقع فوق كازاخستان، ستكون الشمس مخفية بنسبة 82,2%، «لكن ذلك لن يكون كافياً لإحداث الظلام» الدامس في وضح النهار.

وأضاف أنه «لبدء الشعور بالظلام في السماء، وإدراك نوع من الضوء البارد، فإنك تحتاج على الأقل إلى 95% من التعتيم على الشمس».

شرط لرؤية الكسوف

وسيتمكن سكان المناطق المعنية من رؤية الكسوف شرط أن يكون الطقس جيداً، من خلال النظر إلى الشمس بنظارات مناسبة وجديدة، لتجنب حروق العين، أو استخدام أدوات مكبرة (مناظير أو تلسكوبات) مع مرشح، متوفرة في المراكز التي ستنظم المراقبة.

هذا هو الكسوف الجزئي السادس عشر للشمس في القرن الحادي والعشرين، والثاني هذا العام، ويمكن رؤيته فوق جنوب المحيط الهادئ. وفي البر الرئيسي الفرنسي، يعود آخر كسوف جزئي إلى 10 يونيو 2021.

في 12 أغسطس 2026، سيحدث كسوف كلي سيؤدي إلى تعتيم على القرص الشمسي بنسبة 92%، وفق مرصد باريس.

المركز الليبي للاستشعار

وكان المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، نشر في بدياة أكتوبر، عبر صفحته في «فيسبوك» بعض المعلومات عن كسوفات الشمس خلال الـ10 سنوات المقبلة.

وأوضح المركز أن كسوف الشمس ظاهرة فلكية تحدث عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، وبالتي فإن الشمس تنحجب جزئيًا أو بالكامل، وبعبارة أخرى، يلقي القمر بظله على سطح الأرض.

الكسوف الجزئي

يحدث كسوف الشمس الجزئي عندما تصطف الأرض والقمر والشمس على خط مستقيم، ويبدأ القمر بالمرور من أمام الشمس حاجبًا أشعتها عن الأرض، لكن ظل القمر أصغر بكثير من أن يغطي الأرض كلها، ولذلك ما يحدث بالنسبة لمعظم الناس على الأرض أنهم يقعون في ظل القمر الجزئي، حيث لا يستطيع القمر أن يحجب سوى جزء صغير من أشعة الشمس عنهم، وهذا يسمى بالكسوف الجزئي، وقد يحجب الكسوف الجزئي ربع قرص الشمس، أو نصفه، أو أي جزء منه أقل من الكامل، وقد يستمر لعدة ساعات.