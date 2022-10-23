Atwasat

ليبيا تشهد كسوفا جزئيا للشمس الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أكتوبر 2022, 11:02 صباحا
ليبيا تشهد كسوفا جزئيا للشمس الثلاثاء
كسوف جزئي للشمس في العراق سنة 2019 (أ ف ب)
alwasat radio

في ظاهرة تستمر ساعتين، تشهد ليبيا، الثلاثاء، كسوفاً جزئياً للشمس، والذي يشمل كذلك مناطق واسعة من نصف الكرة الشمالي، لكنها لن تؤدي إلى ظلمة كاملة.

وتبدأ الظاهرة الثلاثاء في الساعة 08,58 بتوقيت غرينتش في أيسلندا، وتنتهي عند الساعة 13,02 ت غ قبالة الهند، مروراً بأوروبا وشمال شرق أفريقيا والشرق الأوسط، بحسب المعهد الفرنسي للميكانيكا السماوية وحساب التقويم الفلكي التابع لمرصد باريس.

يحدث كسوف الشمس عندما تتراصف الشمس والقمر والأرض على خط مستقيم، وعندما تكون المحاذاة مثالية تقريباً، يلامس مخروط ظل القمر سطح الأرض ويعيق القرص الشمسي بأكمله، وعندها يكون الكسوف كليّاً، وفق «فرانس برس».

- تعرف إلى كسوفات الشمس التي ستشهدها ليبيا في السنوات العشر المقبلة

لكن هذه المرة، لن يلمس ظل القمر الأرض و«لن يكون من الممكن مشاهدة الاختفاء التام لقرص الشمس في أي مكان»، وفق ما أوضح مرصد باريس في بيان.

وقال عالم الفلك في مرصد باريس فلوران ديليفلي إنه عند الحد الأقصى للكسوف المتوقع فوق كازاخستان، ستكون الشمس مخفية بنسبة 82,2%، «لكن ذلك لن يكون كافياً لإحداث الظلام» الدامس في وضح النهار.

وأضاف أنه «لبدء الشعور بالظلام في السماء، وإدراك نوع من الضوء البارد، فإنك تحتاج على الأقل إلى 95% من التعتيم على الشمس».

شرط لرؤية الكسوف
وسيتمكن سكان المناطق المعنية من رؤية الكسوف شرط أن يكون الطقس جيداً، من خلال النظر إلى الشمس بنظارات مناسبة وجديدة، لتجنب حروق العين، أو استخدام أدوات مكبرة (مناظير أو تلسكوبات) مع مرشح، متوفرة في المراكز التي ستنظم المراقبة.

هذا هو الكسوف الجزئي السادس عشر للشمس في القرن الحادي والعشرين، والثاني هذا العام، ويمكن رؤيته فوق جنوب المحيط الهادئ. وفي البر الرئيسي الفرنسي، يعود آخر كسوف جزئي إلى 10 يونيو 2021.

في 12 أغسطس 2026، سيحدث كسوف كلي سيؤدي إلى تعتيم على القرص الشمسي بنسبة 92%، وفق مرصد باريس.

المركز الليبي للاستشعار
وكان المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، نشر في بدياة أكتوبر، عبر صفحته في «فيسبوك» بعض المعلومات عن كسوفات الشمس خلال الـ10 سنوات المقبلة.

وأوضح المركز أن كسوف الشمس ظاهرة فلكية تحدث عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، وبالتي فإن الشمس تنحجب جزئيًا أو بالكامل، وبعبارة أخرى، يلقي القمر بظله على سطح الأرض.

الكسوف الجزئي
يحدث كسوف الشمس الجزئي عندما تصطف الأرض والقمر والشمس على خط مستقيم، ويبدأ القمر بالمرور من أمام الشمس حاجبًا أشعتها عن الأرض، لكن ظل القمر أصغر بكثير من أن يغطي الأرض كلها، ولذلك ما يحدث بالنسبة لمعظم الناس على الأرض أنهم يقعون في ظل القمر الجزئي، حيث لا يستطيع القمر أن يحجب سوى جزء صغير من أشعة الشمس عنهم، وهذا يسمى بالكسوف الجزئي، وقد يحجب الكسوف الجزئي ربع قرص الشمس، أو نصفه، أو أي جزء منه أقل من الكامل، وقد يستمر لعدة ساعات.

الكسوفات التي ستشهدها ليبيا:
- الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 (كسوف جزئي)
- الإثنين 2 أغسطس 2027 (كسوف كلي)
- السبت 1 يونيو 2030 (كسوف حلقي)

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس الصين: العالم بحاجة إلينا

رئيس الصين: العالم بحاجة إلينا
بيان من مؤسسة «الوسط» حول حقوق النقل التلفزيوني للدوري الليبي الممتاز لموسم 2022-2023

بيان من مؤسسة «الوسط» حول حقوق النقل التلفزيوني للدوري الليبي الممتاز لموسم ...
هالاند يسجل هدفه الـ17 في «البريميرليغ» ويقود السيتي لهزيمة برايتون (3-1)

هالاند يسجل هدفه الـ17 في «البريميرليغ» ويقود السيتي لهزيمة برايتون (3-1)
تمديد أيام معرض بنغازي الدولي للكتاب حتى الثلاثاء

تمديد أيام معرض بنغازي الدولي للكتاب حتى الثلاثاء
نوتنغهام يعيد ليفربول لدائرة الهزيمة في تعثر جديد بـ«البريميرليغ»

نوتنغهام يعيد ليفربول لدائرة الهزيمة في تعثر جديد بـ«البريميرليغ»
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: عدد الفرق يزيد.. ومقترح لدوري جديد

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: عدد الفرق يزيد.. ومقترح لدوري جديد
تعرف إلى «سيناريوهات» مستقبل جدري القرود.. أفريقيا في مرمى الخطر

تعرف إلى «سيناريوهات» مستقبل جدري القرود.. أفريقيا في مرمى الخطر
«بوابة الوسط» ترصد: الأخضر رفقة الصداقة وأبوسليم في صدارة الدوري الممتاز

«بوابة الوسط» ترصد: الأخضر رفقة الصداقة وأبوسليم في صدارة الدوري الممتاز
حفتر يلتقي السفيرة البريطانية بمكتبه في بنغازي

حفتر يلتقي السفيرة البريطانية بمكتبه في بنغازي
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: قاتل أبيه في زناتة يطعن نفسه بعد طعن والدته وأخته

شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: قاتل أبيه في زناتة يطعن نفسه بعد طعن والدته وأخته
رياح الحرب النووية تعود من جديد بعد ستين عاما على أزمة الصواريخ في كوبا

رياح الحرب النووية تعود من جديد بعد ستين عاما على أزمة الصواريخ في كوبا
مع تواصل المقاومة وظهور «عرين الأسود».. هل تشهد الضفة الغربية المحتلة «انتفاضة ثالثة»؟

مع تواصل المقاومة وظهور «عرين الأسود».. هل تشهد الضفة الغربية المحتلة «انتفاضة ...
كاركاتير حليم - الإعمار والتنمية في ليبيا

كاركاتير حليم - الإعمار والتنمية في ليبيا
حكومة تشادية جديدة تفتح الأعين على «خزان المرتزقة» بالجنوب الليبي

حكومة تشادية جديدة تفتح الأعين على «خزان المرتزقة» بالجنوب الليبي
نيوزيلندا تفرض ضريبة على تجشؤ المواشي وإطلاقها الريح

نيوزيلندا تفرض ضريبة على تجشؤ المواشي وإطلاقها الريح
مع احتشاد القوات.. سيناريوهات المواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية في خيرسون

مع احتشاد القوات.. سيناريوهات المواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية في خيرسون
المنتخب يتمسك بسباق الأجندة الدولية لـ«فيفا» في نوفمبر

المنتخب يتمسك بسباق الأجندة الدولية لـ«فيفا» في نوفمبر
جريدة «الوسط»: ثلاثة مطبات تواجه باتيلي أفشلت أسلافه

جريدة «الوسط»: ثلاثة مطبات تواجه باتيلي أفشلت أسلافه
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تحديد موعد المهمة الأولى لـ«أريان 6»
تحديد موعد المهمة الأولى لـ«أريان 6»
«ميتا» تتقدم في مشروعها لتطوير مترجم صوتي
«ميتا» تتقدم في مشروعها لتطوير مترجم صوتي
عولمة التصميم والإنتاج نموذج جديد في إنتاج ألعاب الفيديو
عولمة التصميم والإنتاج نموذج جديد في إنتاج ألعاب الفيديو
التغير المناخي يسهم في تراجع أعداد سرطانات البحر بألاسكا
التغير المناخي يسهم في تراجع أعداد سرطانات البحر بألاسكا
هيئة هندية تغرم غوغل بـ162 مليون دولار
هيئة هندية تغرم غوغل بـ162 مليون دولار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ميزة سحرية لحماية حسابك في «فيسبوك» من الاختراق.. تعرف إليها
ميزة سحرية لحماية حسابك في «فيسبوك» من الاختراق.. تعرف إليها...
لابتكارهم مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة.. 3 علماء يحصدون «نوبل الكيمياء»
لابتكارهم مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة.. 3 علماء ......
تلطيخ «دوار الشمس» لفان غوخ بالطماطم احتجاجا على مشاريع النفط البريطانية
تلطيخ «دوار الشمس» لفان غوخ بالطماطم احتجاجا على مشاريع ......
بسبب الشواحن.. تغريم «آبل» 20 مليون دولار
بسبب الشواحن.. تغريم «آبل» 20 مليون دولار...
بتهمة «معادية للسامية».. تقييد حسابات كانييه ويست على «إنستغرام» و«تويتر»
بتهمة «معادية للسامية».. تقييد حسابات كانييه ويست على ......
المزيد
ليبيا تشهد كسوفا جزئيا للشمس الثلاثاء
ليبيا تشهد كسوفا جزئيا للشمس الثلاثاء...
الجيوب الأنفية مفتاح العلماء لفك «شفرة» التطور البشري
الجيوب الأنفية مفتاح العلماء لفك «شفرة» التطور البشري...
«تيك توك» تستعين بأحد أكثر المؤلفين مبيعا.. لهذا السبب
«تيك توك» تستعين بأحد أكثر المؤلفين مبيعا.. لهذا السبب...
هيئة هندية تغرم غوغل بـ162 مليون دولار
هيئة هندية تغرم غوغل بـ162 مليون دولار...
التغير المناخي يسهم في تراجع أعداد سرطانات البحر بألاسكا
التغير المناخي يسهم في تراجع أعداد سرطانات البحر بألاسكا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط