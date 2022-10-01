تعرف إلى كسوفات الشمس التي ستشهدها ليبيا في السنوات العشر المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط

نشر المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، السبت، عبر صفحته في «فيسبوك» بعض المعلومات عن كسوفات الشمس خلال الـ10 سنوات المقبلة.

وأوضح المركز أن كسوف الشمس ظاهرة فلكية تحدث عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، وبالتي فإن الشمس تنحجب جزئيًا أو بالكامل، وبعبارة أخرى، يلقي القمر بظله على سطح الأرض.

وهناك ثلاثة أنواع من الكسوف، تختلف فيما بينها بكيفية حجب القمر لأشعة الشمس وحجم ذلك، حسب ما نشر المركز.

كسوف الشمس الكلّي

في البقعة الصغيرة من سطح الأرض التي تقع بظل القمر الكامل يحدث كسوف الشمس الكلي. خلال هذا الكسوف يمر قرص القمر تمامًا أمام قرص الشمس، وعندها ستُظلم السماء كلها كما لو كان الوقتُ ليلاً، وستظهر للعيان الهالة الشمسية، وهي الغلاف الجوي الخارجي للشمس.

- سكان نصف الأرض يشهدون كسوفا جزئيا للشمس

يدوم هذا الكسوف لأقل من خمس دقائق، وبعدها يعود كسوف جزئي متناقص حتى يكمل القمر عبوره من أمام الشمس.

الكسوف الحلقي

كسوف الشمس الحلقي هو ظاهرة مماثلة فلكيًا للكسوف الكلي، لكن مع فارق صغير، فعندما يقع الكسوف الحلقي يكون القمر أبعد عن الأرض من العادة، أو تكون الأرض أقرب للشمس من العادة، أو الاثنان معًا، وبالتالي تبدو الشمس أكبر من حجمها المعتاد بمقدارٍ بسيط، بينما يبدو القمر أصغر قليلًا، وبالتالي عندما يعبر قرص القمر أمام الشمس لا يستطيع حجبها بالكامل، رغم أنه يقعُ أمامها بالضبط، بل تبقى حلق من أشعتها حوله، ومن هنا أتى اسم الكسوف الحلقي.

الكسوف الجزئي

يحدث كسوف الشمس الجزئي عندما تصطف الأرض والقمر والشمس على خط مستقيم، ويبدأ القمر بالمرور من أمام الشمس حاجبًا أشعتها عن الأرض، لكن ظل القمر أصغر بكثير من أن يغطي الأرض كلها، ولذلك ما يحدث بالنسبة لمعظم الناس على الأرض أنهم يقعون في ظل القمر الجزئي، حيث لا يستطيع القمر أن يحجب سوى جزء صغير من أشعة الشمس عنهم، وهذا يسمى بالكسوف الجزئي، وقد يحجب الكسوف الجزئي ربع قرص الشمس، أو نصفه، أو أي جزء منه أقل من الكامل، وقد يستمر لعدة ساعات.

الكسوفات التي ستشهدها ليبيا:

- الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 (كسوف جزئي)

- الإثنين 2 أغسطس 2027 (كسوف كلي)

- السبت 1 يونيو 2030 (كسوف حلقي)

جدير بالذكر أن النظر إلى الكسوف الشمسي دون الحماية الصحيحة للعين، يمكن أن يعرض العين لأشعة الشمس الضارة؛ مما يتسبب في تلف العين.

المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء يكشف كسوفات الشمس التي ستشهدها ليبيا في السنوات العشر المقبلة (فيسبوك)

المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء يكشف كسوفات الشمس التي ستشهدها ليبيا في السنوات العشر المقبلة (فيسبوك)

المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء يكشف كسوفات الشمس التي ستشهدها ليبيا في السنوات العشر المقبلة (فيسبوك)