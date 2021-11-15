أوروبا تجيز هذه الحشرة كغذاء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 نوفمبر 2021, 11:23 صباحا
منتجات البرغر المصنوع من الحشرات في أحد متاجر جنيف (ا ف ب)

بات الجراد المهاجر ثاني حشرة يعترف بها الاتحاد الأوروبي كنوع من الأطعمة بعد ديدان الوجبة، بعدما أجازت المفوضية الأوروبية، الجمعة، طرحه في السوق كغذاء.

وأوضحت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان، أن الجراد المهاجر (لوكوستا ميغراتوريا) سيكون متاحًا مجمدًا أو مجففًا أو مسحوقًا، وسيباع كوجبة خفيفة، أو كمكوِّن لعدد من المنتجات الغذائية، وفق «فرانس برس».

ويأتي السماح ببيع الجراد المهاجر بعد الحصول على الضوء الأخضر من الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، وتصويت الدول الأعضاء بالموافقة.

وكان الاتحاد الأوروبي اتخذ، في يونيو الفائت للمرة الأولى، قرارًا بإجازة بيع حشرة كغذاء هي «ديدان الوجبة».

وتعتبر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن الحشرات أغذية مغذية جدًّا وصحية، نظرًا إلى كونها غنية بالأحماض الدهنية والبروتينات والفيتامينات والألياف والمعادن.

أما الاتحاد الأوروبي فاعتبرها ضمن إستراتيجيته «من المزرعة إلى الشوكة» مصدرًا بديلًا للبروتين يمكن أن يتيح نظامًا غذائيًّا أكثر استدامة.

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