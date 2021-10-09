«برسيفرنس» يكشف أولى نتائج رحلته على المريخ

صورة قريبة لفوهة جيزيرو على المريخ وزعتها الناسا في 17 مارس 2021 (أ ف ب)

حط الروبوت الجوال «برسيفرنس» على سطح المريخ في فبراير، وأخيرًا كشف نتائجه العلمية الأولى.

وعزز «برسيفرنس» اهتمام العلماء بالبحث عن آثار حياة سابقة، في موقع هبوطه، وهو فوهة كانت تضم بحيرة قبل ثلاثة مليارات سنة، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

وتسنى للكاميرا «سوبركام» الفرنسية - الأميركية الصنع، المنصوبة على سارية روبوت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، مراقبة بيئة فوهة جيزيرو، وهو موقع اختُير بناء على بيانات أقمار صناعية.

وأكدت الصور الأولى التي التقطتها الكاميرا بدقة عالية المؤشرات التي أعطتها معطيات الأقمار الصناعية، فالفوهة التي يمتد قطرها على 35 كيلومترًا ضمت بالفعل بحيرة مغلقة غذاها نهر في السابق عبر دلتا، وذلك ما بين 3 و3.6 مليار سنة.

وتعطي الدراسة التي نُشرت في مجلة «ساينس»، وهي الأولى منذ هبوط «برسيفرنس»، سلسلة من التفاصيل الجديدة عن هذا الموقع الذي كان يضم بحيرة يوازي حجمها بحيرة ليمان في جنيف السويسرية.

وسمحت «سوبركام»، وهي كاميرا شديدة التطور ركبت قطعها في فرنسا، برصد طبقات ترسبية هي بمثابة أرض خصبة «للعثور على آثار حياة سابقة»، بحسب ما أوضح المعهد الوطني الفرنسي للأبحاث العلمية (سي إن آر إس) خلال مؤتمر صحفي قدم فيه نتائج هذه الدراسة، التي أشرف عليها أحد الباحثين فيه نيكولا مانغولد.

وهذه الطبقات التي تشكل هضبة بعلو أربعين مترًا تقريبًا سميت كودياك، هي كناية عن «ترسبات دقيقة من الطين أو الرمل يسهل حفظ المواد العضوية فيها»، بحسب ما أوضح عالم الجيولوجيا الكوكبية هذا في مختبر علم الكواكب والجيودينامية.

إلا أن الحذر واجب في مقاربة النتائج؛ إذ إن هذه المادة العضوية قد تكون متأتية أيضًا من «مواد كربونية جامدة» مثل رواسب المذنبات.

تغيُّر مناخي كبير

تتألف المادة العضوية المتأتية من الكائنات الحية من خليط من جزيئات الكربون والهيدروجين والنيتروجين وإلى حد أقل من الأكسجين، بحسب سيلفستر موريس من معهد أبحاث الفيزياء الفلكية وعلم الكواكب في جامعة بول ساباتييه في تولوز.

وهذا هو نوع المواد «التي نجدها في باطن الأرض وترسبات الدلتا، من هنا أهمية فوهة جيزيرو للبيولوجيا الفلكية».

وقال كريستيان موستان الخبير في المادة في المركز الوطني الفرنسي للعلوم الفلكية (سي ان اي اس) إن «كل عالم أحياء فلكية يحلم بطبيعة الحال بالعثور على مواد عضوية من إنتاج كائنات حية على المريخ».

ومن الخلاصات التي تم التوصل إليها بفضل جهود «برسيفرنس» أن جيزيرو كان بحيرة مغلقة تدخلها المياه ولا تخرج منها وقد تغيرت مستويات المياه فيها. وكانت «بعض المواقع تارة في الهواء الطلق وتارة مغمورة بالمياه، ما شكل ظروفا مثالية للحياة»، بحسب نيكولا مانغولد.

لكن هذه البيئة مغلقة «وهي من ثم أقل دينامية ونشاطها الهيدرولوجي أقل طولا مما هي الحال مع البحيرات المفتوحة»، وفق عالم الجيولوجيا.

كما رصد «برسيفرنس» أحجارًا كبيرة وتكتلات صخرية، ما يدل على حدوث تيارات مائية قوية وفيضانات مباغتة. ومن المرجح أن يكون اندثار البحيرة في جيزيرو قد ترافق مع تغير مناخي كبير، بحسب الدراسة.

ومن شأن كل هذه الملاحظات التي سُجِّلت على بعد أكثر من كيلومترين من الموقع الخاضع للمراقبة أن تتيح توجيه عمليات أخذ العينات التي ستنقل إلى الأرض بحلول العام 2030 وستسمح بت هذه المسألة.

ويجوب روبوتان آخران، هما «كوريوسيتي» و«إنسايت» سطح المريخ حاليًا، على أن يصل «إكزومارس» وهو ثمرة تعاون روسي - أوروبي إلى الكوكب الأحمر في سبتمبر 2022 ومن شأنه أنه يجري حفريات على عمق أكثر من متر، في إنجاز سيكون الأول من نوعه.