انفصال أكبر جبل جليد في العالم

صورة وزعتها وكالة الفضاء الاوروبية تظهر جبل الجليد إيه-76 في 9 مارس 2021 قبل انفصاله عن جرف رون الجليدي في انتركتيكا (أ ف ب)

في ظاهرة رجح الخبراء أن تكون أسبابها طبيعية، انفصل أكبر جبل جليد في العالم، بمساحة تفوق 4300 كيلومتر مربع، عن جرف رون الجليدي في القارة القطبية الجنوبية.

وكان العلماء يراقبون منذ أيام هذه الكتلة الجليدية الضخمة المسماة «إيه-76»، التي بدأت الانفصال عن جرف رون الجليدي، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

وتثبت العلماء من حصول الانفصال، بفضل صور التقطها القمر الصناعي «سنتينل-1» التابع لبرنامج «كوبرنيكوس» الأوروبي لمراقبة الأرض، على ما أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية.

جبل ضخم

يبلغ طول هذا الجبل الجليدي نحو 170 كيلومترا وعرضه 25 كيلومترا بمساحة إجمالية تبلغ 4320 كيلومترا مربعا. وأفاد بيان للوكالة نشر، الأربعاء، بأنه يطفو في بحر ويدل حيث سيكون مجاورا تقريبا للكتلة الجليدية التي كانت الأكبر وتحمل اسم «إيه-23» وبقيت في هذه المنطقة إلى حين انفصالها سنة 1986.

وأوضح عالم الجليد في هيئة البحوث البريطانية لمنطقة أنتركتيكا (بي إيه إس) التي رصدت الانفصال في بادئ الأمر، أليكس بريزبورن لوكالة «فرانس برس» أنه رغم كون «إيه-76» أكبر جبل جليد في الوقت الراهن، «لكنه لن يدخل قائمة أكبر عشرة جبال جليدية على مر الأزمنة».

على سبيل المثال، في 2017، كان «إيه 68»، أحد أكبر جبال الجليد على الإطلاق بمساحة إجمالية بلغت 5800 كيلومتر مربع وسماكة 350 مترا ووزن ألف مليار طن، قد استقطب اهتمام العلماء ووسائل الإعلام إثر انفصاله عن جزء آخر في غرب أنتركتيكا، وهي كتلة لارسن الجليدية، في أقاصي أنتركتيكا.

مرحلة التفكك

وبعد رحلة استمرت ثلاث سنوات، تفكك جبل الجليد نهائيا في أبريل بعدما تشظى إلى كتل أصغر. وقبل تفككه، اقترب بصورة خطرة من جزيرة نائية في جنوب الأطلسي، مهددا قطعان الفقمة والبطريق، من دون تبعات كارثية في نهاية المطاف.

وتتشكل بصورة طبيعية الجبال الجليدية، وهي كتل جليد من المياه العذبة تتكون من انهيار أنهار الجليد القارية التي بلغت الساحل.

وقال مدير مركز المراقبة القطبية في جامعة ليدز أندرو شيبرد لوكالة «فرانس برس» إن احترار الهواء والمحيطات قد يسهم في تسريع هذه الظاهرة. لكن «هذا الجبل الجليدي تحديدا يبدو جزءا من مسار طبيعي من دون ارتباط بالتغير المناخي».

وأوضح أليكس بريزبورن: «نعلم أن المحيط حول أنتركتيكا يشهد ارتفاعا في الحرارة بسبب احترار المناخ، غير أن بحر ويدل حيث يوجد جبل الجليد إيه 76 لا يواجه هذا الاحترار راهنا».

وارتفعت حرارة الأرض بأكثر من درجة مئوية مقارنة مع ما قبل الثورة الصناعية بسبب زيادة انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الأنشطة البشرية. غير أن أنتركتيكا تسجل احترارا أسرع بمرتين.

كتلة لارسن

في دراسة نشرتها مجلة «جيولوجي» الأربعاء، حلل باحثون الوضع في كتلة لارسن الجليدية، وهي الأكبر في شبه جزيرة أنتركتيكا، بعدما بقيت ثابتة منذ عشرة آلاف عام لكنها تعرضت في ربع القرن الأخير إلى سلسلة انهيارات بينها خصوصا تفكك حاجز لارسن بي سنة 2002.

وقالت هيئة «بي إيه إس» البريطانية المشاركة في الدراسة، في بيان إن «التفكك المستمر لكتل الجليد على الساحل الشرقي لشبه جزيرة أنتركتيكا مرتبط باحترار الغلاف الجوي جنوبا خلال السنوات الخمسين الأخيرة». وأضاف: «في الوقت عينه، ازدادت حدة تيارات المحيطات ما أضعف الكتل الجليدية».

وتتكون أسماء جبال الجليد عادة من حرف يرتبط بالجزء الذي رصدت فيه أساسا في أنتركتيكا يليه رقم.