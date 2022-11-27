في أستراليا.. عراة على الشاطئ للتوعية بسرطان الجلد

القاهرة - بوابة الوسط

في تجهيز فني يهدف إلى التوعية بسرطان الجلد، تجمّع نحو 2500 شخص عراة، السبت، على شاطئ شهير في سيدني بأستراليا.

وتحوّل «بوندي بيتش» عند الفجر شاطئًاً للعراة في نشاط شارك فيه 2500 متطوع من كل الأعمار وضعوا أنفسهم في تصرّف المصور الأميركي سبنسر تونيك الذي كان يعطيهم تعليماته بواسطة مكبر صوت من منصة مرتفعة، وفق «فرانس برس».

- عجينة مشعة تشفي من سرطان الجلد الفاتح

وأطلقت على هذا النشاط تسمية «تعرّوا من أجل سرطان الجلد» (Strip off for Skin) وأقيم بالتعاون مع جمعية تشجع الأستراليين على مراجعة أطباء الأمراض الجلدية بانتظام لفحصهم.

ويعادل عدد المشاركين تقريباً عدد الأستراليين الذين يموتون كل عام بسبب سرطان الجلد.

واكتسب سبنسر تونيك شهرة بتصويره تجمعات عراة ضخمة مماثلة في مواقع مشهورة جداً حول العالم، شارك في أحدها أكثر من خمسة آلاف شخص أمام دار الأوبرا في سيدني عام 2010 ، فيما حقق رقماً قياسياً عام 2007 في ساحة زوكالو في مكسيكو سيتي.