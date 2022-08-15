Atwasat

عجينة مشعة تشفي من سرطان الجلد الفاتح

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 أغسطس 2022, 01:24 مساء
عجينة مشعة تشفي من سرطان الجلد الفاتح
باحثون من جامعة روستوك الألمانية ينجحون في علاج سرطان الجلد الفاتح (الإنترنت)
alwasat radio

كشفت وسائل إعلام ألمانية عدة أن 22 مصاباً بسرطان الجلد الفاتح تلقوا علاجا ناجعا، وشفي معظمهم على المدى الطويل، حسب ما جاء في دراسة أجرتها كلية الطب في جامعة روستوك.

وسرطان الجلد الفاتح هو مصطلح عام لبعض أورام الجلد التي تختلف عن سرطان الجلد الأسود (الورم الميلانيني). تعتبر أشعة الشمس أو الأشعة فوق البنفسجية من أهم العوامل المسببة للورم.

وقال طبيب الأمراض الجلدية ستيفين إميرت: «استجاب جميع المرضى المشاركين، وشُفي معظمهم على المدى الطويل». وعقب رالف غوتزمر، رئيس مجموعة العمل المعنية بأورام الأمراض الجلدية: «إنها طريقة جديدة تحتاج إلى مزيد من التقييم»، وفق «دويتشه فيله».

- سرطان الجلد يهدد العاملين في هذه المهن
علامات تحول الشامة إلى سرطان الجلد

وتقوم طريقة العلاج الجديدة على تطبيق عجينة خاصة بجهاز خاص على موضع الورم على الجلد. وتغطى الأنسجة المحيطة برقائق لحمايتها من الإشعاع، بحيث يقتل الإشعاع الخلايا السرطانية فقط ولا يؤذي الخلايا السليمة.

وحسب القائمين على البحث لا تتطلب الطريقة الجديدة دخول المشفى، بل تتم في العيادة الخارجية ولمرة واحدة وتستغرق من ساعة إلى ساعتين.

ومن الأعراض الجانبية في الأسابيع التالية الالتهاب والحكة والحرقان، ولكن بعد ذلك تعود البشرة إلى طبيعتها ويزول سرطان الجلد. ومع ذلك، فإن العلاج لا ينجح إلا باكتشاف السرطان مبكراً ولم يتغلغل إلى أعماق الجلد.

يبقى أن تتم تقييم التكنولوجيا الجديدة من حيث التكاليف والآثار الجانبية والفعالية بالمقارنة مع طرق العلاج الأخرى مثل الجراحة والعلاج الإشعاعي، كما قال رالف غوتزمر، رئيس مجموعة العمل المعنية بأورام الأمراض الجلدية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

60 درجة مئوية كافية لسحق جدري القرود

60 درجة مئوية كافية لسحق جدري القرود
مشادة عنيفة بين توخيل وكونتي تنتهي بطردهما في قمة «تشيلسي» و«توتنهام» بـ«البريميرليغ» (صور)

مشادة عنيفة بين توخيل وكونتي تنتهي بطردهما في قمة «تشيلسي» و«توتنهام» ...
السفير الليبي يقدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس الرئاسي في اليمن

السفير الليبي يقدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس الرئاسي في اليمن
الحداد: سنبني الجيش على الرغم من قلة الإمكانات وانعدام الدعم

الحداد: سنبني الجيش على الرغم من قلة الإمكانات وانعدام الدعم
الكويت تعين سفيرا لدى طهران بعد 7 سنوات من الانقطاع

الكويت تعين سفيرا لدى طهران بعد 7 سنوات من الانقطاع
«حكومة الوحدة» تحيي اليوم الوطني للإصحاح البيئي (فيديو)

«حكومة الوحدة» تحيي اليوم الوطني للإصحاح البيئي (فيديو)
رئيس «سرت لإنتاج النفط» الجديد يتسلم مهام عمله في مراسم استلام وتسليم

رئيس «سرت لإنتاج النفط» الجديد يتسلم مهام عمله في مراسم استلام وتسليم
مؤسسة النفط: 865 مليون قدم مكعبة يوميا كميات الغاز المنقولة لمحطات الكهرباء

مؤسسة النفط: 865 مليون قدم مكعبة يوميا كميات الغاز المنقولة لمحطات الكهرباء
«اقتصاد بلس»: 13% من الأسر الليبية لديها فجوة في الأمن الغذائي

«اقتصاد بلس»: 13% من الأسر الليبية لديها فجوة في الأمن الغذائي
كاركاتير خيري - الحقول والموانئ النفطية في ليبيا

كاركاتير خيري - الحقول والموانئ النفطية في ليبيا
أوكرانيا: الروس قد يبقون عالقين في خيرسون بعد قصف جسورها

أوكرانيا: الروس قد يبقون عالقين في خيرسون بعد قصف جسورها
«الصحة المصرية»: وفاة 41 مواطنا في حريق كنيسة أبوسيفين بإمبابة

«الصحة المصرية»: وفاة 41 مواطنا في حريق كنيسة أبوسيفين بإمبابة
كيسنجر: هناك حرب كبيرة محتملة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين

كيسنجر: هناك حرب كبيرة محتملة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين
كاركاتير حليم - تحذيرات من «مادة مسرطنة» بالخبز في ليبيا

كاركاتير حليم - تحذيرات من «مادة مسرطنة» بالخبز في ليبيا
سقوط نادر ومدوٍ إلى القاع لـ«مانشستر يونايتد» برباعية في «البريميرليغ» بمشاركة كريستيانو

سقوط نادر ومدوٍ إلى القاع لـ«مانشستر يونايتد» برباعية في «البريميرليغ» بمشاركة ...
«الأخضر» يبرم صفقات مهمة بضم روما والتاورغي وجديدو والكيستا والنيجيري إيسيان

«الأخضر» يبرم صفقات مهمة بضم روما والتاورغي وجديدو والكيستا والنيجيري إيسيان
دراسة تحذر من تأثير «الاحترار المحدود» على غابات شمال الأرض

دراسة تحذر من تأثير «الاحترار المحدود» على غابات شمال الأرض
السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع التأشيرات

السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع التأشيرات
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
الصحة العالمية: الاضطرابات العصبية سبب رئيسي للإعاقة والوفاة
الصحة العالمية: الاضطرابات العصبية سبب رئيسي للإعاقة والوفاة
الولايات المتحدة تحدث إجراءات الوقاية من «كورونا»
الولايات المتحدة تحدث إجراءات الوقاية من «كورونا»
جدل حول الرابط بين الاكتئاب والسيروتونين
جدل حول الرابط بين الاكتئاب والسيروتونين
تعرف إلى الكمية المناسبة لتتناولها يوميا من البطيخ
تعرف إلى الكمية المناسبة لتتناولها يوميا من البطيخ
أطباء «مركز مصراتة» ينقذون حياة طفلة ابتلعت جسما غريبا
أطباء «مركز مصراتة» ينقذون حياة طفلة ابتلعت جسما غريبا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«حقنة الزيت».. قتلت «العملاق» ويستخدمها الشباب لبناء العضلات سريعا
«حقنة الزيت».. قتلت «العملاق» ويستخدمها الشباب لبناء العضلات......
فوائد صحية مذهلة لمشروب ماء الخيار.. تعرف إليها
فوائد صحية مذهلة لمشروب ماء الخيار.. تعرف إليها...
يصب البشر والحيوانات.. اكتشاف فيروس جديد مميت
يصب البشر والحيوانات.. اكتشاف فيروس جديد مميت...
مقاومة الإنسولين وزيادة الوزن
مقاومة الإنسولين وزيادة الوزن...
«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية
«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة ......
المزيد
عجينة مشعة تشفي من سرطان الجلد الفاتح
عجينة مشعة تشفي من سرطان الجلد الفاتح...
60 درجة مئوية كافية لسحق جدري القرود
60 درجة مئوية كافية لسحق جدري القرود...
أفكار لإضافة نكهات لذيذة وصحية إلى ماء الشرب
أفكار لإضافة نكهات لذيذة وصحية إلى ماء الشرب...
أطباء «مركز مصراتة» ينقذون حياة طفلة ابتلعت جسما غريبا
أطباء «مركز مصراتة» ينقذون حياة طفلة ابتلعت جسما غريبا...
تعرف إلى الكمية المناسبة لتتناولها يوميا من البطيخ
تعرف إلى الكمية المناسبة لتتناولها يوميا من البطيخ...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط