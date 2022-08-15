عجينة مشعة تشفي من سرطان الجلد الفاتح

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت وسائل إعلام ألمانية عدة أن 22 مصاباً بسرطان الجلد الفاتح تلقوا علاجا ناجعا، وشفي معظمهم على المدى الطويل، حسب ما جاء في دراسة أجرتها كلية الطب في جامعة روستوك.

وسرطان الجلد الفاتح هو مصطلح عام لبعض أورام الجلد التي تختلف عن سرطان الجلد الأسود (الورم الميلانيني). تعتبر أشعة الشمس أو الأشعة فوق البنفسجية من أهم العوامل المسببة للورم.

وقال طبيب الأمراض الجلدية ستيفين إميرت: «استجاب جميع المرضى المشاركين، وشُفي معظمهم على المدى الطويل». وعقب رالف غوتزمر، رئيس مجموعة العمل المعنية بأورام الأمراض الجلدية: «إنها طريقة جديدة تحتاج إلى مزيد من التقييم»، وفق «دويتشه فيله».

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وتقوم طريقة العلاج الجديدة على تطبيق عجينة خاصة بجهاز خاص على موضع الورم على الجلد. وتغطى الأنسجة المحيطة برقائق لحمايتها من الإشعاع، بحيث يقتل الإشعاع الخلايا السرطانية فقط ولا يؤذي الخلايا السليمة.

وحسب القائمين على البحث لا تتطلب الطريقة الجديدة دخول المشفى، بل تتم في العيادة الخارجية ولمرة واحدة وتستغرق من ساعة إلى ساعتين.

ومن الأعراض الجانبية في الأسابيع التالية الالتهاب والحكة والحرقان، ولكن بعد ذلك تعود البشرة إلى طبيعتها ويزول سرطان الجلد. ومع ذلك، فإن العلاج لا ينجح إلا باكتشاف السرطان مبكراً ولم يتغلغل إلى أعماق الجلد.

يبقى أن تتم تقييم التكنولوجيا الجديدة من حيث التكاليف والآثار الجانبية والفعالية بالمقارنة مع طرق العلاج الأخرى مثل الجراحة والعلاج الإشعاعي، كما قال رالف غوتزمر، رئيس مجموعة العمل المعنية بأورام الأمراض الجلدية.