«تويتش» تحظر البث المباشر لألعاب الميسر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت «تويتش» لخدمات البث المباشر، الأربعاء، حظر المواقع التي تبث ألعاب الروليت أو النرد أو ماكينات القمار غير المرخصة، في ظل مخاوف بشأن تسبب المنصة بإدمان للمستخدمين على ألعاب الميسر.

ويأتي قرار الشركة التابعة لمجموعة «أمازون» بتشديد سياستها اعتبارا من 18 أكتوبر، بعدما خدع أحد الناشطين في خدمات البث المباشر على المنصة، متابعيه عبر سحب الأموال منهم لزيادة ما قال إنه إدمان للقمار، وفق «فرانس برس».

وقالت «تويتش» المعروفة بخدمات البث المباشر لألعاب الفيديو في تغريدة على «تويتر»، «كان محتوى المقامرة على تويتش موضع نقاش كبير في مجتمعنا».

وأوضحت المنصة أنها تحظر أصلا «الروابط أو رموز الإحالة على المواقع التي تحتوي على ألعاب سلوت أو روليت أو نرد، لكن بعض المستخدمين تجاوزوا ذلك من خلال اللعب عبر البث المباشر».

ولفتت المنصة إلى أنها ستحظر بث معظم ألعاب القمار، لكنها ستستمر في السماح لمواقع الإنترنت التي تركز على المراهنات الرياضية والرياضات الخيالية والبوكر، ببث نشاطاتها على «تويتش».

ودعت شخصيات معروفة على «تويتش»، بينها مستخدمة تعرف عن نفسها باسم «بوكيمان»، المنصة إلى حظر المقامرة، وحصلت تغريدة من «بوكيمان» تصب في هذا الاتجاه على أكثر من 318 ألف إعجاب حتى، الخميس.