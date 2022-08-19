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نيوزيلندا: اكتشاف رفات طفلين داخل حقيبتين بيعتا في مزاد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 أغسطس 2022, 09:41 صباحا
نيوزيلندا: اكتشاف رفات طفلين داخل حقيبتين بيعتا في مزاد
عُثِر على رفات طفلين في سن المرحلة المدرسية الابتدائية، في حقيبتين تم شراؤهما خلال مزاد بمستودع في مدينة أوكلاند النيوزيلندية (أ ف ب)
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كشفت الشرطة النيوزيلندية، الخميس، العثور على رفات طفلين في سن المرحلة المدرسية الابتدائية، في حقيبتين تم شراؤهما خلال مزاد بمستودع في مدينة أوكلاند.

ورجّح المفتش توفيلاو فامانويا فايلوا أن تكون جثتا الطفلين محفوظتين منذ سنوات، مشيراً إلى أنهما في سن تراوح بين خمس سنوات وعشر.

وقال إن الجثتين كانتا موضوعتين في حقيبتين من الحجم نفسه، وفق «فرانس برس».

تحقيق معقد
وأضاف فايلوا «إن طبيعة الاكتشاف تجعل التحقيق معقداً، ويعود ذلك خصوصاً إلى الوقت الذي انقضى بين موت الطفلين واكتشاف رفاتهما».

وعُثر على الرفات، بعدما اشترت عائلة مقطورة، محملة بمجموعة أغراض من مستودع.

وأوضح المفتش أن لا علاقة للأسرة الشارية بالوفاة، لكن الاكتشاف «تسبب لها بصدمة» وطلبت احترام خصوصيتها.

وتعمل الشرطة على فحص الأغراض الأخرى التي اشترتها العائلة ضمن المقطورة، سواء أكانت أدوات منزلية أو مقتنيات شخصية، لتحديد هوية الضحيتين.

جريمة قديمة
وتُراجع أيضاً ساعات من تسجيلات فيديو المراقبة، مع أن لحظات مهمة قد تكون انمّحت بسبب مرور زمن طويل بين الوفاة واكتشاف الجثتين.

وأوضح فايلوا أن السبب نفسه يجعل من الصعب تحديد هوية الطفلين، من خلال تشريح جثتيهما.

كذلك فحص عناصر الأدلة الجنائية بدقة المستودع والمبنى الذي كانت الحقيبتان موجودتين فيه.

وطلبت الشرطة النيوزيلندية مساعدة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) رغم أنها تعتقد أن ذوي الطفلين موجودون في نيوزيلندا.

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