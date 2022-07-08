Atwasat

دعوى قضائية ضد «تيك توك» بالولايات المتحدة بعد وفاة طفلتين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 يوليو 2022, 05:00 مساء
دعوى قضائية ضد «تيك توك» بالولايات المتحدة بعد وفاة طفلتين
شعار «تيك توك» (أ ف ب)
alwasat radio

رُفعت دعوى قضائية ضد منصة «تيك توك» في كاليفورنيا نتيجة وفاة طفلتين شاركتا في تحدي التعتيم (بلاك أوت تشالنج) الذي يشجع المستخدم على خنق نفسه حتى الإغماء.

وتتهم الدعوى المرفوعة أمام إحدى محاكم لوس أنجليس الأسبوع الماضي خوارزمية «تيك توك» بنشر «عن قصد وبشكل متكرر» مقاطع فيديو عن تحدي التعتيم الذي أدى السنة الفائتة إلى وفاة فتاة تبلغ ثماني سنوات في تكساس وأخرى في سنواتها التاسعة بولاية ويسكونسن، وفق «فرانس برس».

وقال ماثيو بيرغمان، وهو محام في مركز القانون الخاص بضحايا وسائل التواصل، الذي رفع الدعوى ضد «تيك توك» أن المنصة «عليها تحمل مسؤولية نشر المحتوى الذي ساهم في مقتل هاتين الفتاتين الصغيرتين».

وتابع أن «تيك توك استثمرت مليارات الدولارات لتصمم عن قصد برامج تروج لمحتوى خطر تدرك بنفسها مدى خطورته واحتمال تسببه بوفاة مستخدمي المنصة».

ولم ترد «تيك توك» المملوكة لشركة «بايت دانس» التي تتخذ من الصين مقرا، بعد محاولة التواصل معها.

برلمانيون أميركيون يطلبون تحقيقا بشأن أمن البيانات على «تيك توك»

«تيك توك» تتعهد حماية بيانات مستخدميها

وتزعم الدعوى أن خوارزمية «تيك توك» روجت مقاطع فيديو عن تحدي التعتيم لكل من الفتاتين اللتين توفيتا بعدما خنقتا نفسيهما، إذ استخدمت إحداهما حبلا فيما اعتمدت الأخرى طوق كلب.

وسُجلت وفاة عدد من الأطفال في إيطاليا وأستراليا ودول أخرى اعُتبرت مرتبطة بتحدي التعتيم.

فاير تشالنج
وتُقدِم «تيك توك» على نشر مجموعة من التحديات والترويج لها، وتستند هذه التحديات إلى تصوير المستخدمين أنفسهم وهم ينفذون أعمالا معينة تنطوي أحيانا على خطورة كبيرة.

ومن بين هذه التحديات، تطرقت المستندات القضائية إلى تحدي كسر الجمجمة (سكال برايكر تشالنج) الذي يركل فيه شخصان رجلي ثالث أثناء قفزه، مما يؤدي إلى وقوعه.

وذكرت المستندات القضائية كذلك تحدي كورونا (كورونا فايرس تشالنج) الذي يستند إلى لعق أغراض عشوائية وأسطح في الأماكن العامة خلال فترة الجائحة، بالإضافة إلى تحدي النار (فاير تشالنج) الذي يغمس فيه الشخص أغراضا بسائل قابل للاشتعال ما يؤدي إلى اشتعال النيران بحاملها.

وطلبت الدعوى من القاضي أن يأمر «تيك توك» بوقف ربطها الأطفال بخوارزميتها وترويجها للتحديات الخطرة، إضافة إلى دفعها تعويضات لم تحدد قيمتها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد تألقها في «ويمبلدون».. تونس تستعد لاستقبال شعبي لـ«وزيرة السعادة» أنس جابر

بعد تألقها في «ويمبلدون».. تونس تستعد لاستقبال شعبي لـ«وزيرة السعادة» أنس جابر
باحثون يشككون بفعالية حقن مستخدمة لعلاج التهاب مفاصل الركبتين

باحثون يشككون بفعالية حقن مستخدمة لعلاج التهاب مفاصل الركبتين
«فرانس برس»: وفاة شينزو آبي عقب تعرضه لإطلاق نار

«فرانس برس»: وفاة شينزو آبي عقب تعرضه لإطلاق نار
بتعاون أوروبي.. ورشة عمل في طرابلس لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل

بتعاون أوروبي.. ورشة عمل في طرابلس لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل
الاتحاد الأوروبي يحذر من أكبر عملية طرد للفلسطينيين في عقود

الاتحاد الأوروبي يحذر من أكبر عملية طرد للفلسطينيين في عقود
بوتين يتوعد الغربيين: إذا أرادوا هزيمة روسيا «فليحاولوا»

بوتين يتوعد الغربيين: إذا أرادوا هزيمة روسيا «فليحاولوا»
يغيب عن «سداسي التتويج».. نجم النصر يعلن انتهاء موسمه بسبب الإصابة

يغيب عن «سداسي التتويج».. نجم النصر يعلن انتهاء موسمه بسبب الإصابة
السفينة المتهمة بسرقة قمح أوكراني تدخل مياه روسيا

السفينة المتهمة بسرقة قمح أوكراني تدخل مياه روسيا
ليز تراس تدافع عن جونسون وتدعو إلى «الهدوء والوحدة»

ليز تراس تدافع عن جونسون وتدعو إلى «الهدوء والوحدة»
بوريس جونسون يستقيل من قيادة حزب المحافظين

بوريس جونسون يستقيل من قيادة حزب المحافظين
غموض حول موقف نادال.. هل ينحسب الماتادور الإسباني من بطولة ويمبلدون؟

غموض حول موقف نادال.. هل ينحسب الماتادور الإسباني من بطولة ويمبلدون؟
في رسالة استقالتها.. وزيرة التربية البريطانية لـ«جونسون»: وضعتنا في موقف مستحيل

في رسالة استقالتها.. وزيرة التربية البريطانية لـ«جونسون»: وضعتنا في موقف مستحيل
إيران تبحث عن 4 دبلوماسيين اختفوا في لبنان منذ عام 1982

إيران تبحث عن 4 دبلوماسيين اختفوا في لبنان منذ عام 1982
شاهد: آلاف الأستراليين يفرون من بيوتهم بسبب الفيضانات.. والأمطار تتجه شمالا

شاهد: آلاف الأستراليين يفرون من بيوتهم بسبب الفيضانات.. والأمطار تتجه شمالا
عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر ترتيبات «سداسي التتويج»

عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر ترتيبات «سداسي التتويج»
الأهلي بنغازي يتوج بطلا لكأس السلة

الأهلي بنغازي يتوج بطلا لكأس السلة
سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002

سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل ملعب الدوري السداسي الليبي في تونس ورادس للديربيات

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل ملعب الدوري السداسي الليبي في تونس ورادس للديربيات
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
طرح هيكل عظمي نادر لديناصور للبيع في مزاد
طرح هيكل عظمي نادر لديناصور للبيع في مزاد
البرازيل تسلم إيطاليا رجل مافيا كان متواريا منذ التسعينيات
البرازيل تسلم إيطاليا رجل مافيا كان متواريا منذ التسعينيات
حيوانات حديقة مائية يابانية ترفض أكل «الأسماك الرخيصة»
حيوانات حديقة مائية يابانية ترفض أكل «الأسماك الرخيصة»
ماعز صغير بأذنين طويلتين يخطف الأنظار في باكستان
ماعز صغير بأذنين طويلتين يخطف الأنظار في باكستان
إيلون ماسك رُزق بتوأمين من مديرة بشركته «نيورالينك»
إيلون ماسك رُزق بتوأمين من مديرة بشركته «نيورالينك»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
غيلاين ماكسويل قد تُحبس 30 سنة
غيلاين ماكسويل قد تُحبس 30 سنة...
إيلون ماسك يخرج عن صمته عبر «تويتر» بصورة مع البابا
إيلون ماسك يخرج عن صمته عبر «تويتر» بصورة مع البابا...
حبس غيلاين ماكسويل 20 عاما في قضية الاتجار بقاصرات
حبس غيلاين ماكسويل 20 عاما في قضية الاتجار بقاصرات...
قرار مصيري بشأن الإجهاض ترتقبه الولايات المتحدة نهاية يونيو
قرار مصيري بشأن الإجهاض ترتقبه الولايات المتحدة نهاية يونيو...
طرفا معركة الإجهاض بالولايات المتحدة يركزان على حبوب إنهاء الحمل
طرفا معركة الإجهاض بالولايات المتحدة يركزان على حبوب إنهاء ......
المزيد
دعوى قضائية ضد «تيك توك» بالولايات المتحدة بعد وفاة طفلتين
دعوى قضائية ضد «تيك توك» بالولايات المتحدة بعد وفاة طفلتين...
مبادرة إعلامية نسائية تسعى لإعلاء صوت المرأة بالصومال
مبادرة إعلامية نسائية تسعى لإعلاء صوت المرأة بالصومال...
سنغافورة تنفذ حكم الإعدام بحق تاجري مخدرات
سنغافورة تنفذ حكم الإعدام بحق تاجري مخدرات...
إيلون ماسك رُزق بتوأمين من مديرة بشركته «نيورالينك»
إيلون ماسك رُزق بتوأمين من مديرة بشركته «نيورالينك»...
ماعز صغير بأذنين طويلتين يخطف الأنظار في باكستان
ماعز صغير بأذنين طويلتين يخطف الأنظار في باكستان...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط