نجاة طفلة من هجوم أسد بوما

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق رجل حملة جمع تبرعات لعلاج ابنة أخيه (9 أعوام)، من هجوم أسد أميركي بري (بوما)، حين كانت ضمن مخيم بولاية واشنطن.

ونجت الفتاة من هجوم الأسد، الذي يندر جدًا أن يستهدف البشر، حسب «فرانس برس»، الثلاثاء.

وأوضحت السلطات لوكالة «فرانس برس» في بيان أن ليلي كريجانيفسكي كانت «تلعب لعبة الاختباء في الغابة بالقرب من المخيم» صباح السبت مع طفلين آخرين عندما هاجمها أسد البوما فجأة.

عمليات جراحية

نُقلت الفتاة «بطوافة إلى المستشفى وهي مصابة بجروح عدة في الجزء العلوي من جسدها وفي وجهها، وخضعت لعمليات جراحية عدة وكانت «واعية تمامًا لما حصل لها» عندما أفاقت الإثنين من الغيبوبة، بحسب ما كتب عمها أليكس مانتسيفيتش على موقع التمويل الجماعي «غو فاند مي». وأشارت الشرطة إلى أن حال الفتاة الصحية كانت مستقرة.

وأرفق عمها نداءه إلى التبرع لتغطية تكلفة علاجها بصور لها على سريرها في المستشفى، ظهر فيها وجهها مثخنًا بجروح كبيرة بدت نوعًا من خدوش حادة.

وتعرض 20 شخصًا فحسب منذ العام 1924 لهجمات من أسود جبال في هذه الولاية التي تتسم بطبيعتها البرية والجبلية، توفي منهم شخصان، وفقًا لهيئة حماية الطبيعة في ولاية واشنطن.

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وأوضح ناطق باسم الهيئة لمحطة تلفزيون محلية إن تحقيقًا فُتح لتبيان الظروف التي حصل فيها الهجوم.

وأظهرت تحليلات أجريت لجيفة الحيوان الذي قتله شخص كان موجودًا في مكان الحادث، أنه غير مصاب بداء الكلب.

ونادرًا جدًا ما تسجّل هجمات من أسود البوما البرية المعروفة أيضًا باسم كوغار والمنتشرة في القارة الأميركية بأكملها، لكنّ السلطات توصي، في حال التعرّض لهجوم كهذا، بأن يحاول الشخص المعني قدر الإمكان صدّ الحيوان، وبتفادي الهروب أو التظاهر بالموت.