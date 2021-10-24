حيون يظهر مجددا بعد 90 عاما من الاختفاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 أكتوبر 2021, 04:30 مساء
أسد الجبال (بوما) في ريو دي جانيرو البرازيلية، 3 أبريل 2021 (أ ف ب)

أعلنت الصحافة البرازيلية، الجمعة، رصد أسود الجبال (بوما) في ريو دي جانيرو للمرة الأولى منذ سنة 1930، بعدما كانت مُصنفة من الأجناس المنقرضة.

وسُجلت عودة هذا النوع الحيواني في يونيو 2020 بواسطة كاميرا مراقبة في محمية بورلي مارك الطبيعية، في غرب ريو دي جانيرو، وفق «فرانس برس».

واستنادًا إلى هذه الصور، بدأت مجموعة علماء أحياء من جامعة ولاية ريو دي جانيرو تتبع أثر حيوانات البوما الذي تم تأكيد وجوده في متنزهات طبيعية مجاورة أخرى.

وأكد عالم الأحياء جورجي بونتيس المشارك في الدراسة لصحيفة «إيستاداو» أن ما حصل يشكل عودة للجنس الحيواني نفسه وليس لحيوان واحد من الفصيلة.وكانت أسود الجبال أُدرجت كجنس منقرض رسميًا على القائمة البلدية للأنواع المهددة، وفق الصحيفة.

ولا يُصنَّف أسد الجبال من الأجناس المهددة على المستوى العالمي، لكنه مدرج على قائمة الأجناس المهددة «بخطر انقراض أدنى» في البرازيل بولاية ريو دي جانيرو بسبب تقلص موائله الطبيعية وأنشطة الصيد، وفق مجلة «تشيك ليست» العلمية التي تحدثت أيضًا عن عودته إلى ريو دي جانيرو. ويمكن أن يصل عرض أسد الجبال إلى 2.3 متر كما قد يزيد وزنه على 70 كيلوغرامًا.

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