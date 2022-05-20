مصر تنفي تسجيل إصابات بـ«جدري القرود»

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة الصحة المصرية أنه لا توجد حتى الآن أي حالات إصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس «جدري القرود» الذي انتشر في عدد من الدول الأوروبية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الفيروس المتسبب لجدري الجرود يعد قريبًا جدًا للفيروس المتسبب بالإصابة بالجدري، لكنه أقل فتكًا وأقل قابلية للانتقال.

وبدأ مرض «جدري القرود» الانتشار في عدد من دول العالم، حيث سجلت عدد من الدول إصابات بهذا الفيروس..فيما يلي بعض المعلومات وسبل الوقاية من فيروس جدري القرود أوردتها وزارة الصحة المصرية.

ما هو «جدري القرود»؟

الفيروس المتسبب بجدري القرود «قريب جدا» من الفيروس المتسبب بالإصابة بالجدري، لكنه أقل فتكا وأقل قابلية للانتقال.

متى تم اكتشاف «جدري القرود»؟

تم اكتشافه لأول مرة في قرود المختبرات عام 1958، ومن هنا جاءت تسميته بهذا الاسم

الفيروس مستوطن بغرب ووسط إفريقيا، ونادرا ما يصل إلى قارات أخرى، وعندما يحدث ذلك فإن حالات تفشي المرض تكون قليلة للغاية، ويتم قياسها بأرقام فردية .

ما أعراض «جدري القرود»؟

يسبب جدرى القرود أعراضا تشمل ارتفاع درجة الحرارة والطفح الجلدي.

هل يشبه «جدري القرود» فيروس «كورونا»؟

فيروس جدرى القرود غير مشابه لطبيعة فيروس كورونا، فالأخير كان غير معروف تماما عند ظهورهلأول مرة، لكنه لا ينتشر بسهولة، ولا ينتقل عبر الهواء لمسافات طويلة، ولكن عن طريق مخالطة.

ما متوسط الإصابات بـ«جدري القرود»؟

متوسط عدد الأشخاص الذين يصابون بالعدوى من شخص مصاب أقل من 1، مما يعني أن الفاشية من الممكن أن تتلاشى بشكل طبيعي.

ما إجراءات الوقاية من «جدري القرود»

* تجنب ملامسة الحيوانات التي يمكن أن تحمل الفيروس (بما في ذلك الحيوانات

المريضة أو التي تم العثور عليها ميتة في المناطق التي يحدث فيها جدري القرود)

* تجنب ملامسة أي أدوات لامسها حيوانا مريضا.

* عزل المرضى المصابين بالفيروس عن الآخرين المعرضين لخطر الإصابة.

* اغسل يديك بالماء والصابون أو باستخدام معقم اليدين المعتمد على الكحول.

* استخدم أدوات الوقاية الشخصية كالكمامات والقفازات عند رعاية المرضى.

* اتخاذ إجراءات الحجر البيطري للحيوانات المصابة.

أفادت مصادر مقربة من منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة ستعقد، الجمعة، اجتماعا طارئا حول تفشي مرض جدري القرود. وكانت فرنسا أعلنت الأربعاء عن تسجيل أول إصابة بجدري القرود. فيما أكدت ألمانيا اليوم الجمعو أنها سجلت أول إصابة بالفيروس وسط مخاوف من انتشاره.