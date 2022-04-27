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اختتام مسابقة المؤسسة الوطنية للنفط لحفظ وتلاوة القرآن الكريم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 أبريل 2022, 11:01 صباحا
اختتام مسابقة المؤسسة الوطنية للنفط لحفظ وتلاوة القرآن الكريم
من ختام مسابقة المؤسسة الوطنية للنفط لحفظ وتلاوة القرآن الكريم (فيسبوك)
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اختتمت، الثلاثاء، منافسات مسابقة المؤسسة الوطنية للنفط الثالثة لحفظ وتلاوة القرآن الكريم لأبناء الموظفين بمدينة بنغازي، والتي كانت تكملة للمنافسات التي أُجريت بمدينة طرابلس في المسابقة ذاتها بتاريخ 22 رمضان 1443 – 23 أبريل 2022.

وأشار بيان للمؤسسة عبر «فيسبوك» إلى أنه قد بلغ عدد المتسابقين والمتسابقات 38 متسابقا ما بين مدينتي طرابلس وبنغازي، إذ جرى حصر الفئات العمرية المشاركة ما بين مواليد (2010 - 2014)، في المسارات التالية: ثلاثة أجزاء (قد سمع)، وجزء (تبارك)، وجزء (عم). وأسفرت النتائج عن فوز 12 متسابقا ومتسابقة من كلا المدينتين.

تكريم الحاراتي
وفي ختام المسابقة، أثنى المهندس مصطفى صنع الله، رئيس مجلس الإدارة، في كلمته على لجنة النشاط العام بالمؤسسة، لحسن إقامة وتنظيم هذه المسابقة، كما تقدم بشكره لأولياء الأمور، وحثّهم على الاستمرار في مساندة أبنائهم، متمنيا أن تستمر هذه السنة الحميدة لأعوام مديدة، ونوه بضرورة أن تُعمم على باقي الحقول والمواقع النفطية، تحت إشراف لجنة النشاط العام بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وتقدم بجزيل شكره للمشايخ الأجلاء، لدورهم البارز الذي أسهم في إنجاح هذه المسابقة المباركة.

وعلى هامش هذه المسابقة، وفي بادرة طيبة من مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، درى تكريم هشام الحاراتي، العضو القانوني بشركة الواحة للنفط، عرفانا بجهوده وتفانيه في أداء مهامه الوظيفية وحفظه لكتاب الله، على الرغم من «إعاقته البصرية»، التي لم تمنعه من القيام بمسؤولياته بمهنية وحرفية عالية، بحسب البيان.

من ختام مسابقة المؤسسة الوطنية للنفط لحفظ وتلاوة القرآن الكريم (فيسبوك)
من ختام مسابقة المؤسسة الوطنية للنفط لحفظ وتلاوة القرآن الكريم (فيسبوك)
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