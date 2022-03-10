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بيع صور نادرة لـ«ناسا» بحوالي 171 ألف دولار بالدنمارك

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 مارس 2022, 03:00 مساء
بيع صور نادرة لـ«ناسا» بحوالي 171 ألف دولار بالدنمارك
صورة التقطتها «ناسا» تظهر فيها القدم اليمنى لقائد «أبولو 11» نيل أرمسترونغ على سطح القمر، 20 يوليو 1969 (أ ف ب)
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بيعت أكثر من 70 صورة أصلية لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) بمبلغ إجمالي تجاوز 171 ألف دولار في مزاد أقيم، الأربعاء، في كوبنهاغن، بينها أولى الصور الملتقطة على القمر في يوليو 1969.

وأوضحت دار «برون راسموسن للمزادات» لوكالة «فرانس برس» أنها باعت «73 صورة من أصل 74 لقاء مبلغ إجمالي هو 1.155.050 كرونة دنماركية».

والتقطت الصور الأربع والسبعون خلال بعثات «أبولو» بنسخها المتعددة التي نفذتها «ناسا» في مدار القمر وعلى سطحه في ستينيات القرن العشرين وسبعينياته، بينها 26 صورة من القمر.

وطُرحت سلسلة الصور للبيع من جانب هاوي جمع أجنبي طلب عدم كشف هويته، وقدرت دار «برون راسموسن» قيمتها بـ1.4 مليون كرونة دنماركية (205 آلاف دولار).

وحصلت على السعر الأعلى وهو نحو 13 ألف دولار صورة «شروق الأرض» (Earthrise) التي التقطها رائد الفضاء وليام أندرس في ديسمبر 1968 خلال مهمة «أبولو 8» من مدار القمر.

وشمل المزاد أيضًا النسخ الأصلية لعدد من الصور التي التقطت خلال أول مهمة مأهولة إلى القمر في يوليو 1969، بينها واحدة لرائد الفضاء الأميركي باز ألدرين التقطها له زميله نيل أرمسترونغ.

وتعود آخر مرة وطأت فيها أقدام البشر سطح القمر إلى العام 1972، مع مهمة «أبولو 17»، لكن «ناسا» تعمل على إعادة رواد الفضاء إلى هناك بحدود العامين 2025 أو 2026.

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