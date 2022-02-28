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لصوص هاجموا موقع تصوير «لوبين» بالمفرقعات وسرقوا منه معدات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 فبراير 2022, 03:03 مساء
لصوص هاجموا موقع تصوير «لوبين» بالمفرقعات وسرقوا منه معدات
الممثل الفرنسي عمر سي نجم مسلسل «لوبين» في برلين، 28 فبراير 2020 (أ ف ب)
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هاجم نحو 20 شخصا ملثما، الجمعة، بالقرب من باريس موقع تصوير الموسم الثاني من مسلسل «لوبين» على «نتفليكس»، بحضور بطله الممثل الفرنسي عمر سي، وسطوا على معدات فيه، وفق ما أفادت مصادر في الشرطة وكالة «فرانس برس».

وتعرض فريق المسلسل لهجوم بمدافع الألعاب النارية خلال التصوير في حي بابلو بيكاسو في نانتير الواقعة بالضواحي الغربية لباريس، بحسب المصدر نفسه.

ولم تقع أية إصابات، لكن معدات تقدر قيمتها بنحو 300 ألف يورو (338 ألف دولار) سُرقت من الموقع.

وأكدت «نتفليكس» لوكالة «فرانس برس» حصول «الحادث»، مشددة على أن سلامة فرق العمل أولوية، آملة في «التمكن من معاودة التصوير قريبا».

ومن المقرر أن تعرض «نتفليكس» اعتبارا من 11 يونيو المقبل الجزء الثاني من «لوبين»، وهو أول مسلسل فرنسي لها، بعدما استقطب الجزء الأول عشرات الملايين من المشاهدات في كل أنحاء العالم.

وفي هذا المسلسل المقتبس من رواية موريس لوبلان الشهيرة العام 1905، يجسد عمر سي شخصية أسان ديوب المعجب باللص الظريف أرسين لوبين والذي يستلهم في جو باريسي معاصر تصرفاته من بطله المفضل، بدافع خصوصا من رفضه الظلم الذي طاول عائلته.

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