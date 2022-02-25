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كيم كارداشيان تطلب تسريع إجراءات طلاقها

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 فبراير 2022, 04:04 مساء
كيم كارداشيان تطلب تسريع إجراءات طلاقها
كيم كارداشيان وزوجها كانييه ويست في حفلة متحف متروبوليتان في نيويورك (أ ف ب)
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ترى كيم كارداشيان أن «تسريع الإجراءات» سيساعد كانييه ويست على تقبل أن علاقتهما انتهت بالفعل.

وجاء ذلك عندما حضت نجمة تلفزيون الواقع محكمة أميركية، تتولى دعوى طلاقها من مغني الراب الملياردير، على إنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن، وفق «فرانس برس».

ورفعت كارداشيان العام الماضي دعوى طلاق، بعدما انتشرت لأشهر عدة في الإعلام شائعات تتحدث عن صعوبات تواجه الثنائي في حياتهما الزوجية وعن مشاكل نفسية يعاني منها مغني الراب.

وعارض المغني الذي غير اسمه رسميا ليصبح «يي» هذا الانفصال، ودعا كارداشيان مرات عدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن يتصالحا.

كارداشيان
كتبت كارداشيان في بيان رفعته، الأربعاء، إلى محكمة في لوس أنجليس «أرغب بشدة أن أتطلق».

وأضافت النجمة البالغة 41 عاما «طلبت من كانييه أن يبقي طلاقنا خاصا لكنه لم يفعل ذلك».

وتابع البيان «أعتقد أن إنهاء المحكمة زواجنا من شأنه أن يساعد كانييه على تقبل انتهاء علاقتنا الزوجية وعلى المضي قدما» حتى نتمكن من «تربية أطفالنا بسلام».

وللثنائي أربعة أطفال هما الفتاتان نورث (8 سنوات) وشيكاغو (4 سنوات)، والصبيان ساينت (6 سنوات) وسالم (سنتين).

وبدأ الثنائي يتواعدان عام 2012 وتزوجا في إيطاليا بعد عامين، وأصبحا سريعا من بين أكثر الأزواج شهرة في العالم.

لكن علاقتهما واجهت مشاكل جراء نوبات غريبة كانت تحدث لـ«يي» الذي يعاني من اضطراب ثنائي القطب.

وكتبت كارداشيان «كنت أتمنى أن ينجح زواجنا لكنني أدركت أن لا طريقة لإصلاحه».

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