Atwasat

الهند حزينة على نفوق «الأم الخارقة»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يناير 2022, 03:40 مساء
الهند حزينة على نفوق «الأم الخارقة»
صورة مأخوذة من مقطع فيديو صوّر لجثمان النمرة كولاروالي خلال تشييعها في الهند، 16 يناير 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

عمّ الحزن هذا الأسبوع أوساط محبّي القططيات في الهند على النفوق المفاجئ لكولاروالي، وهي نمرة اشتهرت في كل أنحاء الدولة الآسيوية العملاقة لكونها أنجبت عددًا من صغار النمور متيحة بذلك تكاثر هذه الحيوانات ضمن محمية بينش في ولاية ماديا برادش.

فكولاروالي التي وصفتها الصحافة المحلية بـ«الأم الخارقة» نظرا إلى إنجابها نحو 30 شبلا، نفقت عن عمر يناهز 16 عاما في نهاية الأسبوع الفائت بسبب مشاكل معوية مرتبطة بتقدمها في السن، وفق «فرانس برس».

وأقام عدد من حراس الغابات مأتما لها، ووضعوها في محرقة جنائزية مزينة بأكاليل الزهور لإحراق جثمانها، بحسب للطقوس الهندوسية.

وحفلت شبكات التواصل الاجتماعي بعبارات تستذكرها وتعبّر عن حزن محبيها.

وقال مدير محمية بنش للنمور ألوك ميشرا إن هذه النمرة «كانت تحظى بشعبية كبيرة في المحمية وفي المجتمع المحلي، وكان الجميع يعلم بوجودها».

وعاش حتى سن البلوغ خمسة وعشرون شبلا من التسعة والعشرين التي وضعتها خلال حياتها.

ويعني اسمها «مع طوق»، وأطلق عليها في إطار مشروع دراسة لهذا النوع من الحيوانات نفد في الحديقة الطبيعية، عندما كانت هي نفسها صغيرة.

وقال ألوك ميشرا إنها «كانت أول نمر في المحمية وُضع له طوق هو عبارة عن جهاز بث»، موضحا أن هذا الطوق أتاح «مراقبتها ومعرفتها جيدا».

وكان الزوار يقصدون محمية بينش من كل أنحاء الهند لمحاولة إلقاء نظرة على كولاروالي في هذه المنطقة الواقعة في وسط الهند التي يُعتقد أنها ألهمت «كتاب الأدغال» الشهير للكاتب الإنجليزي روديارد كيبلينغ المولود العام 1865 في بومباي.

وسُجّل انخفاض كبير بلغ حدودًا متدنية جدًا في أعداد النمور في العالم، بفعل الصيد الجائر للحصول على جلود النمور الثمينة، وفقدان الموائل بسبب التحضر.

وتشكّل الهند موطنا لنحو 75% من النمور المتبقية في العالم، ويبلغ عدد هذه الحيوانات فيها نحو ثلاثة آلاف، وفقًا لآخر تعداد أجري العام 2018.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الفوز أو الوداع».. عنوان مهمة الجزائر أمام ساحل العاج في أمم أفريقيا

«الفوز أو الوداع».. عنوان مهمة الجزائر أمام ساحل العاج في أمم أفريقيا
بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
«رايتس ووتش» تعلق على صور «سيارات حقوق الإنسان» في طرابلس

«رايتس ووتش» تعلق على صور «سيارات حقوق الإنسان» في طرابلس
المحكمة العليا الأميركية ترفض طلب ترامب منع نشر وثائق الاعتداء على «الكابيتول»

المحكمة العليا الأميركية ترفض طلب ترامب منع نشر وثائق الاعتداء على «الكابيتول»
البيت الأبيض يتعهد برد «سريع وصارم» حال اجتازت القوات الروسية حدود أوكرانيا

البيت الأبيض يتعهد برد «سريع وصارم» حال اجتازت القوات الروسية حدود أوكرانيا
البيت الأبيض يتعهد برد «سريع وصارم» حال اجتازت القوات الروسية حدود أوكرانيا

البيت الأبيض يتعهد برد «سريع وصارم» حال اجتازت القوات الروسية حدود أوكرانيا
بالصور.. «الأهلي طرابلس» يقدم لاعبه أنيس السلتو رسميا

بالصور.. «الأهلي طرابلس» يقدم لاعبه أنيس السلتو رسميا
«فرانس برس»: هل يهدد الهجوم الحوثي «الملاذ الآمن» الذي تقدمه الإمارات؟

«فرانس برس»: هل يهدد الهجوم الحوثي «الملاذ الآمن» الذي تقدمه الإمارات؟
ميسي خارج قائمة الأرجنتين لمباراتي تشيلي وكولومبيا في تصفيات المونديال

ميسي خارج قائمة الأرجنتين لمباراتي تشيلي وكولومبيا في تصفيات المونديال
ظهور قريب لمنتخب ليبيا رغم وداع الأمم الأفريقية وتصفيات مونديال قطر

ظهور قريب لمنتخب ليبيا رغم وداع الأمم الأفريقية وتصفيات مونديال قطر
ما بعد بيان «عقيلة» .. جدل ورسائل داخلية وخارجية حول الحكومة والدستور

ما بعد بيان «عقيلة» .. جدل ورسائل داخلية وخارجية حول الحكومة والدستور
التجربة البرلمانية في ليبيا 1908-1969 (19)

التجربة البرلمانية في ليبيا 1908-1969 (19)
فتحي الشويهدي ذو الوجه الضاحك أبدا

فتحي الشويهدي ذو الوجه الضاحك أبدا
الكتابة رأسمالي الرمزي!

الكتابة رأسمالي الرمزي!
شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس

شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس
«النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة لإجراء الانتخابات

«النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة ...
توقعات بصعود أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل خلال 5 سنوات

توقعات بصعود أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل خلال 5 سنوات
تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ليبيا

تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ...
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأمير هاري يريد استعادة الحق بحراسة الشرطة في بريطانيا
الأمير هاري يريد استعادة الحق بحراسة الشرطة في بريطانيا
قافلة مهاجرين جديدة تبدأ رحلتها من هندوراس نحو الولايات المتحدة
قافلة مهاجرين جديدة تبدأ رحلتها من هندوراس نحو الولايات المتحدة
دبي تعرض أكبر ماسة مقطوعة في العالم
دبي تعرض أكبر ماسة مقطوعة في العالم
جدل حول مهرجان مصارعة ثيران في الهند
جدل حول مهرجان مصارعة ثيران في الهند
سر استهداف اللصوص كلاب البولدوغ الفرنسية
سر استهداف اللصوص كلاب البولدوغ الفرنسية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أسبوع «عصيب» للأمير أندرو في قضية الاتهامات الجنسية
أسبوع «عصيب» للأمير أندرو في قضية الاتهامات الجنسية...
بعد مطالبة شعبية .. خفض عقوبة 110 سنة سجن لسائق شاحنة قتل 4 أشخاص
بعد مطالبة شعبية .. خفض عقوبة 110 سنة سجن لسائق شاحنة قتل 4 ......
بالفيديو .. قطار يصدم طائرة في لوس أنجليس
بالفيديو .. قطار يصدم طائرة في لوس أنجليس...
كلمة إنجليزية تثير غضب الأكاديمية الفرنسية
كلمة إنجليزية تثير غضب الأكاديمية الفرنسية...
أميركي يقتل ابنته معتقدا أنها لص
أميركي يقتل ابنته معتقدا أنها لص...
المزيد
الهند حزينة على نفوق «الأم الخارقة»
الهند حزينة على نفوق «الأم الخارقة»...
وفاة أندريه ليون تالي أحد أبرز صحفيي الموضة الأميركيين
وفاة أندريه ليون تالي أحد أبرز صحفيي الموضة الأميركيين...
وفاة عميد سن البشرية عن 112 عاما
وفاة عميد سن البشرية عن 112 عاما...
سر استهداف اللصوص كلاب البولدوغ الفرنسية
سر استهداف اللصوص كلاب البولدوغ الفرنسية...
جدل حول مهرجان مصارعة ثيران في الهند
جدل حول مهرجان مصارعة ثيران في الهند...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط