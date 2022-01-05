ولادة شقيقين توأمين في عامين مختلفين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 يناير 2022, 02:50 مساء
أم حامل تنتظر ولادة توأمها في بلدة صغيرة قرب كييف، 12 يونيو 2020 (أ ف ب)

رغم ولادتهما في كاليفورنيا بفارق 15 دقيقة فقط، سيتعين على شقيقين توأمين الاحتفال بعيد ميلادهما مع فارق سنة لأن أحدهما رأى النور رسميا في العام 2021، والآخر في العام 2022.

ووُلد ألفريدو أنطونيو تروخيو عند الساعة 11:45 مساء 31 ديسمبر، وبعد ربع ساعة أي عند الثانية عشرة منتصف الليل، انضمت إليه أخته أيلين يولاندا تروخيو، وفق «فرانس برس».

ووفق تقديرات مركز ناتيفيداد الطبي في ساليناس حيث ولد التوأمان، فإن احتمال أن يولد شقيقان توأمان في عامين مختلفين هو واحد على مليونين.

وعلقت والدة الطفلين فاطمة مادريغال، قائلةً «يبدو الأمر جنونيا لي فهما توأمان لكن مع تواريخ ميلاد مختلفة».

من جانبها، قالت الطبيبة أنا أبريل أرياس «كان من دواعي سروري مساعدة هذين الطفلين للوصول إلى الحياة بصحة جيدة في العامي 2021 و2022»، مؤكدةً أن ما حصل سيبقى بالنسبة إليها «ذكرى لا تُنسى».

ويولد نحو 120 ألف توأم سنويا في الولايات المتحدة، أو نحو 3% من إجمالي الولادات، وفق السلطات الصحية الأميركية.

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