126 نمرا نفقت في الهند العام 2021

نمر بنغالي في حديقة بومباي للحيوانات في الهند، 29 يوليو 2021 (أ ف ب)

أعلنت الهيئة المسؤولة عن حماية النمور في الهند أن 126 من هذه الحيوانات المعرضة للانقراض نفقت العام 2021، وهو أكبر حصيلة سنوية تسجلها هذه الهيئة منذ شروعها في جمع بيانات في هذا المجال العام 2012.

وتضمّ الهند نحو 75 في المئة من النمور في العالم، وكان عددها فيها قرابة 40 ألفًا لدى نيلها استقلالها العام 1947، وفق «فرانس برس».

وتراجع عدد هذه الحيوانات حتى بلغ أدنى مستوى العام 2006 وقدره 1411 نمرًا فقط، لكنه عاد وارتفع إلى 2967 في 2018، على ما أعلنت الحكومة قبل عامين، واعتبر رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن الزيادة التي تحققت «تاريخية».

إلا أن من العوامل التي ساهمت في تسجيل هذا الرقم المرتفع الوسائل الهائلة التي اعتمدت للتوصل إلى إحصاء شامل للنمور العام 2018، وخصوصًا العدد غير المسبوق من الكاميرات والبرامج القادرة على التعرّف على أنماط الخطوط.

وأوضحت الهيئة أن معظم حالات نفوق النمور المحصاة خلال العقد الفائت تعود إلى «أسباب طبيعية»، لكن عددًا كبيرًا من هذه الحيوانات كان كذلك ضحية الصيد الجائر أو «المواجهات بين الإنسان والحيوان».

وتسعى الهند التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة إلى الحد من تدمير الموائل الطبيعية للنمور بفعل توسع المدن على حسابها، وكذلك جرّاء إزالة الغابات.

وقضى نحو 225 شخصا في هجمات نمور بين العامين 2014 و2019 وفقا للأرقام الحكومية.

إلا أن الحكومة بذلت جهودًا لزيادة أعداد النمور وحفظها، من خلال إنشائها لهذا الغرض 50 محمية في كل أنحاء الهند لحماية موائلها.