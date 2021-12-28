إيطالي كاد يقتل طفلته بالكوكايين عن طريق الخطأ

عيّنة من مادة الكوكايين تُفحص خلال حفل موسيقي في ضواحي بوغوتافي في كولومبيا في نوفمبر 2021 (أ ف ب)

ألقت وسائل إعلام إيطالية، الإثنين، الضوء على تحقيق القضاء الإيطالي في إعطاء مواطن إيطالي ابنته البالغة خمس سنوات مادة الكوكايين.

وأعطى الرجل المادة المخدرة مذوبة في كوب من الماء، بدلا من إعطائها ملينا للأمعاء ودواء مدرا للبول، وفق «فرانس برس».

وأوضحت وكالة «أنسا» الإيطالية أن الفتاة التي تسممت عشية عيد الميلاد، في منزلها الواقع في مدينة رافينا (شمال شرق)، نُقلت بشكل طارئ إلى المستشفى في بولونيا، حيث باتت في مأمن من الخطر.

وأخطر الوالد خدمات الطوارئ بعد أن أقلقه تدهور حال طفلته. وفتح مكتب المدعي العام في رافينا تحقيقا. وأثناء تفتيش المنزل، عثر المحققون على آثار للكوكايين.