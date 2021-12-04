أغرب محاولة في العالم للهروب من تلقي اللقاح

إيطالي يحاول الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا على ذراع صناعية (الإنترنت)

شهدت منطقة بيمونتي، في إيطاليا، أغرب محاولة للخداع من أجل الحصول على شهادة «تطعيم ضد كورونا»، دون الحصول فعليًا على اللقاح.

وحاول إيطالي خمسيني، الخميس، تلقي اللقاح على طرف صناعي، حسبما روى رئيس هذه المنطقة الواقعة في شمال غرب البلاد، وفق «فرانس برس».

وقال ألبرتو تشيريو على صفحته على «فيسبوك» إن «هذه القضية سخيفة لو لم تكن خطوة غير مقبولة في غاية الخطورة أمام التضحيات التي يفرضها الوباء على مجتمعنا بأسره من ناحية الوفيات وكلفته الاجتماعية والاقتصادية».

تقدم الرجل إلى مركز التلقيح في بييلا في بيمونتي (شمال غرب). وكان الطرف الصناعي عالي الجودة، لكن لونه وملمسه أثارا على الفور شكوك الممرضة المكلفة تلقيحه والتي طلبت منه خلع قميصه واكتشفت الحيلة.

ثم طلب الرجل من الممرضة أن تدعي وكأنها لم تلاحظ شيئًا فرفضت، كما قال رئيس بيمونتي على موقعه، موضحًا أن الرجل «سيمثل أمام القضاء لما أقدم عليه».

كما الدول الأوروبية الأخرى المجاورة لها، تواجه إيطاليا حاليًا عودة ظهور الوباء (تم تسجيل ما يقارب 17000 حالة جديدة في غضون 24 ساعة الخميس). في هذه المرحلة، تم تحصين ما يقارب 85% ممن تزيد أعمارهم على 12 عامًا بشكل كامل.

اعتبارًا من الإثنين، سيتم نشر «شهادة صحية خاصة» تمنح فقط للأشخاص الذين تم تطعيمهم وتم شفاؤهم من كوفيد، وتسمح لحاملها بالذهاب إلى السينما أو المسرح أو المطعم ... أما الشهادة الصحية التقليدية والتي يمكن الحصول عليها عن طريق إجراء فحص بسيط لكشف الإصابة، فستسمح أساسًا بالالتحاق بمركز العمل.