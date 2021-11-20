الأموال تتساقط على طريق سريع في كاليفورنيا

صورة من الفيديو (الإنترنت)

تهافت سائقون على جمع رزم من الأموال النقدية، سقطت من مركبة لنقل المال على طريق سريع في كاليفورنيا، الجمعة.

غير أن فرحة السائقين لم تعمّر طويلًا؛ إذ وصلت الشرطة سريعًا إلى المكان لإعادة الوضع إلى طبيعته وأوقفت شخصين أظهرا طمعًا كبيرًا في هذه الحادثة، وفق «فرانس برس».

وقال السرجنت كورتيس مارتن من شرطة الطرق السريعة في كاليفورنيا خلال مؤتمر صحفي «ثمة فيديوهات كثيرة تظهر أناسًا يسرقون المال على الطريق السريع من خلال جمعه من الأرض».

وأكد أن الأموال التي وقعت من المركبة تبلغ قيمتها آلاف الدولارات وتعود إلى مصرف ويجب تسليمها إلى مركز للشرطة.

ووقعت الحادثة بعدما فتح باب المركبة المصفحة عرضًا بصورة غير متوقعة قرب سان دييغو في منطقة غير بعيدة من الحدود مع المكسيك.

وتظهر فيديوهات انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أناسًا يتوقفون على الطريق ويتهافتون ليغرفوا الأوراق النقدية الخضراء. حتى أن البعض كان يرميها في الهواء كالنثار. وكتب مستخدم عبر انستغرام «هل رأيتم هذا قبلا؟ ماذا تفعلون لو حصل معكم ذلك؟»

وحذَّرت الشرطة من أنها ستستعين بهذه الفيديوهات لتقفي أثر الأشخاص الذين لن يعيدوا المال الذي جمعوه من دون وجه حق. وقال السرجنت مارتن «من الأفضل أن يتحلّوا بالنزاهة بدل انتظار أن نجدهم ونقرع بابهم».

وأوقفت الشرطة في مكان الحادثة رجلًا وامرأة تهافتا لجمع الأموال لكنهما علقا خارج سيارتهما على الطريق السريع بعدما أوصداها خطأ والمفتاح في داخلها.