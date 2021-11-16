بريطانيا: سجن 3 رجال بعد عملية سطو قياسية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021, 05:00 مساء
صورة مركبة نشرتها شرطة لندن تظهر الإيطاليين الثلاثة (من اليمين) أليساندرو دوناتي وأليساندرو مالتيزي ويوغوسلاف جوفانوفيتش المدانين بعمليات سطو (أ ف ب)

حكم بسجن ثلاثة رجال، في بريطانيا، بعد ثبوت ضلوعهم في سلسلة عمليات سطو «قياسية».

وانتهت إحدى هذه السرقات بالاستيلاء على مبلغ قياسي، قارب 34 مليون دولار، من ابنة عراب «الفورمولا 1» السابق بيرني إكليستون، وفق «فرانس برس».

وقضت المحكمة بالحكم على اثنين من هؤلاء هما أليساندرو دوناتي (44 عامًا) وأليساندرو مالتيزي (45 عامًا) بالسجن عامين وتسعة وأشهر، فيما حُكم على الثالث يوغوسلاف جوفانوفيتش (24 عاما) بالسجن 11 عاما.

وكان الرجال الثلاثة، وجميعهم من الجنسية الإيطالية، دينوا بارتكاب ثلاث عمليات سطو في ديسمبر 2019 بعدما أقروا بذنبهم. وهم سيمضون عقوبة السجن في إيطاليا.

ومن بين ضحايا عمليات السطو هذه، مدرب فريق تشلسي لكرة القدم السابق فرانك لامبارد، إضافة إلى تمارا إكليستون وزوجها.

وفي منزل ابنة عراب «الفورمولا 1» السابق، سطا اللصوص على أموال نقدية وأحجار كريمة تفوق قيمتها 25 مليون جنيه استرليني (33.7 مليون دولار)، ما شكّل بحسب شرطة لندن مبلغًا قياسيًا على صعيد عمليات السطو للأفراد. ولم يُعثر سوى على جزء من المسروقات.

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بريطانيا: سجن 3 رجال بعد عملية سطو قياسية