الشرطة الإيطالية تضبط مخبأ لـ«قوارض محببة لدى المافيا»

قوارض الزغبة (الإنترنت)

ذكرت جريدة «لا ريبوبليكا»، السبت، أن الشرطة الإيطالية أوقفت ثلاثة أشخاص، في منطقة كالابريا، حيث تنشط مافيا «ندرانغيتا»، بعد اكتشاف مخبأ لحيوانات الزغبة المجمدة.

ويعد الزغبة نوعًا من القوارض الصغيرة يشكل طبقًا محببًا لدى شبكات المافيا، وفق «فرانس برس».

وذكرت منظمة «ليبو» لحماية الطبيعة أن مافيا «ندرانغيتا» تقدم حيوانات زغبة، وهو نوع محمي، خلال موائد الطعام المقامة في المصالحات بين العائلات المتقاتلة.

وعثرت الشرطة على حيوانات كثيرة في القفص أثناء ضبط كميات من المخدرات في مدينة ديليانوفا جنوب إيطاليا، بجانب أكثر من مئتي حيوان مجمد من نوع الزغبة موضبة للبيع والاستهلاك، بحسب «لا ريبوبليكا».

وأفادت منظمة «ليبو» بأن الصيد غير القانوني ممارسة شائعة في منطقة أسبرومونته الجبلية في كالابريا، إذ ينشر الصيادون آلاف الفخوخ في الغابات ويبيعون حيوانات الزغبة المصطادة بصورة غير قانونية إلى عناصر العصابات والمطاعم.

وتنشط مافيا «ندرانغيتا» في منطقة كالابريا، وتخطت بنفوذها مافيا «كوزا نوسترا» الشهيرة لتصبح أكثر منظمات المافيا نفوذًا في إيطاليا. ولهذه الشبكة أنشطة في العالم أجمع.